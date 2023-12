News des Tages am 14.12.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 14.12.23

Tierschützer decken qualvolle Methoden im Hähnchenmastbetrieb auf

Schwere Vorwürfe gegen einen Mastbetrieb in Thüringen: Dort sollen Tiere bei lebendigem Leibe die Haut aufgerissen worden sein, Zwei Tierschützer schleusten sich unabhängig in den Jahren 2019 und 2023 in dem Betrieb ein und machten dort schockierende Aufnahmen. Die Aufnahmen liegen Aninova e.V. (ehemals Deutsches Tierschutzbüro e.V) vor. „Wir müssen mal sehen, ob das Tier krank ist“, soll eine Mitarbeiterin laut Gedächtnisprotokoll gesagt haben. Dann erklärte sie die brutale Methode: „Da hast du normalerweise einen weißen Schleim drauf, wenn die Koliken haben. Sieht aus wie Rotze.“ In dem Betrieb wurden Hühner offenbar illegal notgeschlachtet. Kranke und verletzte Tiere müssen durch eine Nottötung von ihrem Leid erlöst werden, heißt es per Gesetz. Mit einem Schlag auf den Kopf müssen die Tiere betäubt werden und dann muss ihnen laut Vorschrift das Genick gebrochen werden. Laut den Tierschützern soll es dagegen massive Verstöße gegeben haben. Laut RTL hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen. Die Supermarktketten Rewe und Penny haben die Zusammenarbeit mit dem Betrieb beendet.

Fast 8 Millionen akute Atemwegserkrankungen!

Deutschland droht ein Hust- und Schnief-Weihnachten! Die Infektionszahlen bei Corona, Grippe und anderen Atemwegserkrankungen sind zuletzt deutlich angestiegen, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet. In der Woche bis zum 10. Dezember 2023 ist die Rede von 7,9 Millionen akuten Atemwegserkrankungen. Dabei hat die Grippewelle noch nicht mal begonnen. „Von Influenzaerkrankungen sind bisher vornehmlich Kinder im Schulalter und junge Erwachsene betroffen“, heißt es in dem Bericht des RKI. Die Fälle von Influenza sind noch gering – höher liegen die Infektionszahlen bei Corona. In der vergangenen Woche wurden 26.850 Erkrankte gemeldet. Laut dem RKI sollen pro 100 000 Einwohner rund 9500 Menschen eine akute Atemwegserkrankung in der vergangenen Woche gehabt haben.

Jugendfußballer stirbt mit nur neun Jahren

Walid Bouabidi Rafi (spielte für CD Noblejas und träumte davon, Profi-Kicker zu werden. Eine Trainingseinheit endete mit einer Tragödie: Der 9-Jährige ist auf dem Platz zusammengebrochen und ist verstorben. Todesursache soll ein Herzstillstand gewesen sein. „Wir bedauern, heute den Tod unseres Schülers, Kollegen und Freundes, des neunjährigen Walid Bouabidi Rafi, bekannt geben zu müssen“, schrieb sein Verein beim Kurznachrichtendienst X. „Im Namen aller möchten wir der Familie und den Freunden sowie allen Mitgliedern der städtischen Fußballschule unser Beileid, unsere Solidarität und Zuneigung zu diesem tragischen und schweren Verlust zum Ausdruck bringen“, heißt es weiter in dem Statement.