News des Tages am 12.01.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 12.01.24

Blitzeis in Berlin: Feuerwehr im Ausnahmezustand

Der Deutsche Wetterdienst warnt in Berlin vor erhöhter Glättegefahr. Die Feuerwehr war in Berlin im Ausnahmezustand. „Straßenglätte führt zu Ausnahmezustand und hoher Auslastung bei der @berliner_fw. Es kommt zu längeren Anfahrtszeiten. Alle verfügbaren Rettungswagen sind besetzt und im Einsatz. Alle #FF sind in Dienst gerufen. Rufen Sie den Rettungsdienst nur in Notfällen! Meiden Sie die Straße!“, schrieb die Berliner Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst X. Um kurz nach 18 Uhr wurde über die Warnapp Nina eine Warnung vor markanter Glätte in Berlin verschickt. Auch am Freitag ist mit Glatteis zu rechnen.

Lokführerstreik endet an einigen Orten früher

Die private Eisenbahngesellschaft Transdev ist offenbar bereit, mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Deshalb endet der Streik bei Transdev der Streik schon am Freitagmittag um 12 Uhr, wie RTL berichtet. „Weil Transdev die Forderungen akzeptiert hat, kehren wir an den Verhandlungstisch zurück“, sagt GDL-Chef Claus Weselsky. Transdev soll die Forderung der GDL nach einer 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich akzeptiert haben. Der Streik bei der Deutschen Bahn geht noch bis Freitagabend 18 Uhr. Auch danach müssen Pendler noch mit Einschränkungen im Bahnverkehr rechnen.

Drei Männer missbrauchen Frau (29) im Görlitzer Park in Berlin

Schreckliche Tat im Görlitzer Park in Berlin! In der Silvesternacht sollen drei Männer eine Frau missbraucht haben. Nach der Vergewaltigung sei sie ins Krankenhaus gegangen und habe den Ärzten von dem Übergriff erzählt, wie die Bild-Zeitung berichtet. Eine genaue Täterbeschreibung liegt derzeit noch nicht vor. Die Polizei sucht nach Zeugen und fragt: Wer hat die Straftat in der Nacht zum Silvestertag bemerkt und kann zu deren Aufklärung beitragen? Hinweise nimmt das Landeskriminalamt (Tel. 030 / 4664-913402) oder jeder Polizeidienststelle entgegen.