News des Tages am 10.01.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 10.01.24

Bauern und Lokführer legen Deutschland lahm

Zehntausende Bauern demonstrieren seit Montag und legen Innenstädte sowie Autobahnen lahm. Der Ausstand soll noch bis zum Freitag andauern. Außerdem streikt auch noch die Bahn seit Mittwoch, 2 Uhr – auf den Schienen geht praktisch nichts mehr. Der Regional- und Fernverkehr wird massiv eingeschränkt. Im öffentlichen Nahverkehr kann es außerdem zu Einschränkungen kommen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat die GDL sowie die Bahn aufgerufen, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. „Es muss ein Weg gefunden werden, mit dem beide Seiten zurecht kommen. Dazu muss miteinander gesprochen werden. Ich fordere beide Seiten dringend auf, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren“, sagte der FDP-Politiker in der Bild-Zeitung.

Während Live-Sendung: Bewaffnete stürmen TV-Studio

„Wir sind auf Sendung, damit sie wissen, dass man nicht mit der Mafia spielt“, sagte ein Mann live in die Kamera eines TV-Studios in Ecuador. Danach sind Schüsse zu hören. Bewaffnete haben ein TV-Studio des Senders Fernsehsender TC Televisión während einer Live-Sendung gestürmt. Live im Fernsehen konnte man sehen, wie die Männer die Reporter und Mitarbeiter mit Waffen bedrohen. Die Polizei habe „Spezialeinheiten vor Ort eingesetzt, um diesen Notfall zu bewältigen“, heißt es in einem Statement beim Kurznachrichtendienst X. „Dies ist ein Akt, der als terroristischer Akt betrachtet werden sollte“, erklärt Polizeichef César Zapata.

Gondel-Drama in Tirol – vier Schwerverletzte!

Im österreichischen Ski-Gebiet in Hochoetz ist am Dienstagvormittag eine Gondel der Acherkogelbahn abgestürzt. In der Gondel befanden sich vier Personen, wie die Polizei mitteilte. Alle wurden dabei schwer verletzt. Laut RTL handelt es sich offenbar um eine Familie aus Dänemark. Einer der Schwerverletzten soll sich in Lebensgefahr befinden. Die Bergbahn Hochoetz erklärte: „Betroffene Gäste der weiteren Fahrbetriebsmittel wurden laufend über die Lautsprecheranlagen der Bahn informiert und befinden sich mittlerweile am Berg oder wieder im Tal.“ Weiter heißt es: „Die Gondeln wurden leer gefahren und danach der Betrieb eingestellt.“