News des Tages am 08.01.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 08.01.24

Stillstand bei der Bahn: Ab Mittwoch streiken die Lokführer wieder

Die Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) will mit ihren angekündigten Streiks in der Nacht zu Mittwoch beginnen. Bis zum Freitagabend soll der Ausstand andauern. Bei der Bahn wird in dem Zeitraum nichts mehr gehen. Der Güterverkehr wird bereits ab Dienstagabend bestreikt. „Die GDL-Mitglieder bei der Deutschen Bahn AG, Transdev und City Bahn Chemnitz werden aufgerufen, vom 10. Januar um 2 Uhr, bis zum 12. Januar um 18 Uhr ihre Arbeit niederzulegen“, teilte die GDL am Sonntagabend mit. „Für die GDL ist es unerträglich, wie weit sich die durch Steuergelder finanzierten Manager der DB AG von den Lebens- und Arbeitsbedingungen ihrer eigenen Mitarbeiter entfernt haben und jetzt bewusst irreführend vorgeben, mit einem ’neuen Angebot‘ generös auf die GDL zuzugehen“, sagt GDL-Chef Claus Weselsky. Die Bahn findet den Streik völlig überflüssig. „Es ist jetzt an der Zeit, wieder zu verhandeln. Die GDL-Spitze hat überzogen, sie muss sich endlich besinnen“, meint Bahn-Personalvorstand Martin Seiler.

Landesweite Bauern-Proteste: Verkehrsblockaden in ganz Deutschland

Die Sparpläne der Bundesregierung machen deutsche Landwirte wütend! Der Deutsche Bauernverband und dessen Landesverbände rufen weiter zu einer bundesweiten Protestwoche auf. Es ist mit Verkehrsblockaden im gesamten Land zu rechnen. Es werden Autobahnen, Bundesstraßen und viele große Kreuzungen blockiert sein. Die Landwirte wurden vor den Protesten aufgerufen, sich nicht zu vereinnahmen lassen. „Rechte und andere radikale Gruppierungen mit Umsturzgelüsten wollen wir auf unseren Demos nicht haben. […] Wir sind Demokraten, und da findet ein politischer Wechsel, wenn, dann über die Stimmabgabe in der Wahlkabine statt“, sagt Bauernpräsident Joachim Rukwied der Bild am Sonntag.

Wanderin stürzt in die Tiefe und klammert sich 8 Stunden an Baum fest

Am 26. Dezember lief eine 46-Jährige durch die Adirondack Mountains im Norden des US-Bundesstaats New York. Es setzte jedoch heftiger Schneefall ein und die Wanderwege waren spiegelglatt. Dann rutschte die Frau aus und fiel einen Hang hinunter. Um nicht komplett abzurutschen, klammerte sie sich an eine Fichte. Dort verharrte sie bei klirrender Kälte um die acht Stunden! Später haben Ranger die Frau gefunden – sie gaben ihr eine warme Decke und Tee. Sie sei „wie versteinert gewesen“, teilte das Umweltministerium in New York mit.