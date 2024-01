News des Tages am 04.01.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 04.01.24

Temperatursturz: Deutschland droht ein Frost-Schock!

Meteorologen erwarten ab Freitag einen heftigen Temperatursturz von bis zu 15 Grad. Vor allem für die Hochwassergebiete kann das brisant werden. „Es wird flächendeckend eiskalt in Deutschland mit Temperaturen bis zu minus 15 Grad in den Nächten. Für die Hochwassergebiete bedeutet das: Die Wasserflächen können sich in riesige Eislandschaften verwandeln“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net in der Bild-Zeitung. Auch Hausbesitzerin, deren Eigentum in den Hochwassergebieten unter Wasser steht, droht eine Gefahr: „Wenn die Kälte kommt, funktionieren die Pumpen der Feuerwehren nicht mehr. Dann kann nirgendwo mehr Wasser abgepumpt werden“, meint Wetter-Experte Dr. Karsten Brandt von donnerwetter.de.

Minus 43,6 Grad! Nordeuropa droht Rekord-Winter

In Deutschland ist es mit rund 10 Grad derzeit warm – zwar wird es hier wieder kälter, aber ist kein Vergleich zu Nordeuropa. Denn in Schweden und Finnland sind die Temperaturen teilweise auf Minus 40 Grad gesunken. Die Wetterstation im nordschwedischen Kvikkjokk vermeldet mit minus 43,6 Grad die kälteste Januarnacht seit 25 Jahren, wie die Bild-Zeitung berichtet. Der bisherige Kälterekord in Schweden liegt bei 44 Grad. Nördlich von Umeå wurden laut regionalen Medienberichten alle Zugverbindungen eingestellt.

Flugbegleiter bricht zusammen und stirbt vor den Augen der Passagiere!

Eine Maschine der Airline British Airways sollte eigentlich vom Heathrow Airport in London nach Hongkong starten. Doch dann bricht plötzlich ein Flugbegleiter beim Boarding zusammen und stirbt vor den Augen der Passagiere. Ein Fluggast mit medizinischen Kenntnissen leistete am Airport Erste Hilfe. Auch ein Rettungswagen war schnell anwesend – jedoch kam für den Flugbegleiter jede Hilfe zu spät. Nach dem Vorfall wurde der Flug abgesagt. „Unsere Gedanken sind in der schwierigen Zeit bei der Familie und den Freunden unseres Kollegen“, teilte die Airline laut The Sun mit.