Neurologe erklärt: So läuft die Hirn-OP bei Carmen Geiss ab

Carmen Geiss muss sich einer Hirn-OP unterziehen. Ein zehn Zentimeter langes und elf Millimeter breites Hämatom war der Grund. Ein Neurologe erklärt den Eingriff.

Ursache des Hämatoms war ein Treppensturz – dabei ist sie auf die rechte Seite gefallen. „Ich möchte euch etwas sehr Persönliches mitteilen: Bei mir wurde ein 10 cm langes und 11 mm breites Hämatom am Gehirn festgestellt. Vor einigen Tagen habe ich in der Schnelligkeit eine Treppenstufe übersehen. Da ich beide Hände voll bepackt hatte bin ich ungebremst auf meine rechte Seite geknallt. Dabei habe ich mir das Hämatom zugezogen, welches jetzt operativ behandelt werden muss“, schrieb Carmen Geiss in einem Instagram-Post.

Carmen Geiss meldet sich aus dem Krankenhaus: „Alles ist gut verlaufen!“

„Natürlich ist das eine herausfordernde Situation, aber ich gehe mit viel Vertrauen in die Ärzte und mit der Unterstützung meiner Familie in diese Zeit“, so die Ehefrau von Robert Geiss. In einem weiteren Post meldet sich Carmen Geiss aus dem Krankenhaus und bedankt sich bei ihren Fans: „Eure Nachrichten sind einfach überwältigend und geben mir sooo viel Kraft. Ich habe einfach die besten Fans der Welt und ich möchte euch gerne ein Update geben. Alles ist gut verlaufen! Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin. Ein riesiges Dankeschön an die Ärzte, meine Familie und natürlich an EUCH für eure Liebe.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Carmen Geiss 👑 (@carmengeiss)

Neurologe erklärt: So läuft die Hirn-OP ab

Mediziner Dr. Christoph Kleinschnitz, Direktor der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Essen, hat jetzt erklärt, wie die Hirn-OP genau abläuft. „Nach Größe und Ausdehnung muss man nicht sofort, aber dringlich operieren“, sagt der Experte in der Bild-Zeitung. Er vermut ein Subduralhämatom.

„Die OP erfolgt entweder über ein Bohrloch, es kann aber auch notwendig sein, dass ein Teil des Schädelknochens entfernt werden muss, um das Blut abzusaugen“, so der Mediziner. Der Eingriff könnte im letzteren Fall bis zu drei Stunden dauern.

Und weiter: „Der Eingriff ist insgesamt nicht sonderlich kompliziert, aber es bleibt eine Operation am Kopf! Wenn man nicht operiert, besteht die Gefahr, dass sich die Blutung weiter vergrößert, und das Hirn eingeklemmt wird am Knochen, dann kann es lebensbedrohlich werden.“