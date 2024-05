Netflix-Star Mamie Laverock stürzt von Balkon – Lebensgefahr!

Mamie Laverock wurde durch die Netflix-Serie „Die Coal Valley Saga“ bekannt. Doch nun kämpft die 19-Jährige nach einem Sturz vom Balkon um ihr Leben.

Mamie Laverock schwebt nach einem Sturz von einem Balkon in Lebensgefahr. Das teilten ihre Eltern auf der Spendenplattform gofundme mit. Die Schauspielerin, die durch die Netflix-Serie „Die Coal Valley Saga“ (Originaltitel: „When Calls the Heart“) bekannt geworden, ist, kämpft derzeit um ihr Leben. Derzeit ist sie auf lebenserhaltende Maßnahmen angewiesen.

Im Mai kam Mamie Laverock für zwei Wochen in ein Krankenhaus. Grund dafür soll ein „medizinischer Notfall“ gewesen sein – weshalb sie in die Klinik musste, ist jedoch nicht bekannt. Dann sei die kanadische Schauspielerin „aus einer gesicherten Abteilung des Krankenhauses eskortiert und auf einen Balkon gebracht worden, von dem sie fünf Stockwerke hinabstürzte“.

„Wir sind alle am Boden zerstört und stehen unter Schock“

„Sie erlitt lebensbedrohliche Verletzungen, wurde mehrfach operiert und hängt derzeit an den lebenserhaltenden Maßnahmen. Wir sind alle am Boden zerstört und stehen unter Schock in dieser äußerst schwierigen Zeit“, schreiben die Angehörigen auf der Spendenplattform. Die Familie versuche, jeden Tag in der Klinik in Vancouver zu sein. „Jede Spende würde uns helfen, an ihrer Seite zu sein“, so ihre Eltern.

Co-Stars von Mamie Laverock melden sich zu Wort

Auch zahlreiche Co-Stars von Mamie Laverock haben aufgerufen, die Spendenaktion zu unterstützen. „Ich liebe diese Familie, mein Herz ist gebrochen. Eine verheerende Zeit für alle, die sich um Mamie sorgen. Bitte helfen Sie, wenn Sie können. Sie braucht alle Unterstützung, die sie bekommen kann, um das zu überstehen“, schrieb Johannah Newmarch, die in „Die Coal Valley Saga“ in der Rolle von Molly Sullivan zu sehen war, beim Kurznachrichtendienst X. In der Serie spielte Mamie Laverock die Krankenpflegeschülerin Rosaleen Sullivan – in der Produktion war sie bis zum Jahr 2015 zu sehen und kehrte 2023 vor die Kamera wieder zurück.