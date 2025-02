Netflix-Star Kim Sae-ron stirbt mit nur 24 Jahren

Es sind traurige Nachrichten aus der Film- und Serienwelt: Die südkoreanische Schauspielerin Kim Sae-ron ist im Alter von nur 24 Jahren verstorben.

Kim Sae-ron schaffte ihren Durchbruch im Actionthriller „The Man from Nowhere“. Am Sonntagnachmittag fand eine Freundin der 24-jährigen Schauspielerin ihren leblosen Körper in ihrer Wohnung in Seoul. Die Freundin verständigte daraufhin die Polizei.

Bisher keine Hinweise auf Fremdeinwirkung

Laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap konnten die Behörden bislang keine Hinweise auf Fremdeinwirkung feststellen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kim Sae-ron erlangte durch Netflix-Serie „Bloodhounds“

Kim Sae-ron wurde als Kinderdarstellerin mit Filmen wie „Ein ganz neues Leben“ oder „The Man from Nowhere“ bekannt. Im Jahr 2012 stand die Schauspielerin für den Thriller „The Neighbor“ vor der Kamera. Größere Bekanntheit erlangte sie zuletzt durch die Netflix-Serie „Bloodhounds“.

Wegen Trunkenheit am Steuer hatte sie ihre Karriere pausiert. In Seoul verursachte die Schauspielerin einen Unfall, bei dem sie gegen mehrere Bäume sowie eine Leitplanke fuhr und damit teilweise das Stromnetz lahmgelegte. Umgerechnet wurde sie zu einer Geldstrafe von 14.500 Euro verurteilt. Auch aus den letzten beiden Episoden von „Bloodhounds“ wurde sie aufgrund eines Trunkenheitsvorfalls gestrichen.

Privat beschrieb sich Kim Sae-ron eher ruhig und zurückhaltend, wie das Magazin People berichtete. Freunde und Familie seien ihr besonders wichtig gewesen.