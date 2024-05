Nach Sturz aus fünftem Stock: Familie von Mamie Laverock gibt ein Update!

Netflix-Star Mamie Laverock ist aus dem fünften Stock gestürzt und schwebte seitdem in Lebensgefahr. Ihr Familie hat daraufhin zu Spenden aufgerufen. Nun gibt es ein Gesundheitsupdate.

Aufgrund eines „medizinischen Notfalls“ musste Mamie Laverock in einem Krankenhaus behandelt werden. Ihre Mutter „konnte ihr noch rechtzeitig das Leben retten.“ In dem Krankenhaus wurde der „Die Coal Valley Saga“-Star zwei Wochen lang behandelt. Eigentlich war die Schauspielerin auf dem Weg der Besserung. Dann kam es zur Tragödie: Als das Pflegepersonal sie auf einen Balkon gebracht hat, stürzte sie aus dem fünften Stock.

„Sie erlitt lebensbedrohliche Verletzungen, musste mehrfach operiert werden und hängt derzeit an lebenserhaltenden Maßnahmen. Wir sind alle am Boden zerstört und stehen unter Schock in dieser äußerst schwierigen Zeit“, offenbarte ihre Familie danach. Wie es zu dem Sturz kommen konnte, ist unklar. Auch, um welchen medizinischen Notfall es sich in der Klinik handelte, ist nicht bekannt.

„Wir könnten nicht glücklicher sein“

Ihre Angehörigen haben einen Spendenaufruf auf der Plattform „GoFundMe“ gestartet. Damit sollen die Klinik-Kosten getragen werden. Insgesamt 28.000 Euro sollten erreicht werden – das Spendenziel wurde mit mehr als 30.000 Euro sogar übertroffen. „Wir könnten nicht glücklicher sein. Wir danken Ihnen allen für Ihre Unterstützung“, schreibt die Familie auf der Spendenseite.

Und dann geben die Angehörigen auch ein Gesundheitsupdate. „Mamie hat ihre großen Operationen hinter sich und die Ärzte sagen, dass es ihr gut geht“, heißt es in einem Statement. Unklar ist, ob sich die Schauspielerin noch immer in Lebensgefahr befindet – jedoch scheint sich ihr Gesundheitszustand deutlich verbessert zu haben.

Nach dem Sturz zeigten sich zahlreiche Fans und Co-Kollegen von Mamie Laverock bestürzt. „Ich liebe diese Familie, mein Herz ist gebrochen. Eine verheerende Zeit für alle, die sich um Mamie sorgen. Bitte helfen Sie, wenn Sie können. Sie braucht alle Unterstützung, die sie bekommen kann, um das zu überstehen“, schrieb Johannah Newmarch, die in der Serie „Die Coal Valley Saga“ die Rolle der Molly Sullivan verkörperte.