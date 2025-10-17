Connect with us

    Nach „Promi Big Brother“-Exit: Paco Herb teilt gegen Désirée Nick und Sarah-Jane Wollny aus

    gepostet am

    Paco Herb bei "Promi Big Brother" 2025
    Joyn

    Paco Herb wird vom „Promi Big Brother“-Publikum nach Hause geschickt. Nach seinem Exit teilt er im KUKKSI-Interview gegen Désirée Nick und Sarah-Jane Wollny aus. 

    „Promi Big Brother“ nähert sich dem Finale. Doch bis Montag wird in der SAT.1-Show noch fleißig aussortiert. Nun musste auch Paco Herb das Haus verlassen. „Ich fühle mich gut und gebe mich geschlagen. Ich hatte schon ein Bauchgefühl, dass es mich gestern Abend treffen wird. Das hat sich dann bestätigt und damit bin ich fein. Es ist eine Enttäuschung da, dass ich raus bin. Denn es ist schon ein cooles und großes Format. Aber ich komme damit gut klar“, sagt der Kandidat nach seinem Exit im exklusiven Interview mit KUKKSI.

    Den Grund für seinen Exit erklärt sich Paco Herb so: „Es war eine unglaublich starke Konkurrenz und sehr polarisierende Charaktere. Wenn man sich dann meine Performance anschaut, hatte ich schon sehr ruhige Phasen und habe das dann etwas realistisch eingeschätzt.“

    Paco Herb
    Fremdgehvorwürfe: Paco Herb leitet rechtliche Schritte ein

    An Désirée Nick lässt der 29-Jährige kein gutes Haar: „Désirée polarisiert am meisten. Ob man die Art und Weise feiert, ist jeden selbst überlassen. Die ersten fünf Minuten mit Désirée waren lustig, aber dann wurde es langweilig. 90 Prozent, was da gesagt wird, ist eigentlich Bullshit.“

    „Es gab einige Kandidaten, die mich gelangweilt haben“

    Nicht nur zu Désirée Nick, sondern auch zu Laura Blond und Sarah-Jane Wollny äußert sich Paco Herb kritisch: „Es gab einige Kandidaten, die mich gelangweilt haben und ich bin diesen aus dem Weg gegangen. Das waren vor allem Désirée, Laura und teilweise Sarah-Jane, da bei ihr eine Doppelmoral da war. Sie hat die anderen Kandidaten kritisiert, wenn es um die Themen Allianzen und Spielereien ging. Selber hat sie jedoch gespielt. Das waren Dinge, die mich extrem langweilen.“

    Umso harmonischer lief es mit anderen Kandidaten ab: „Mit Karina, Achim, Andrej und Michael habe ich mich besonders gut verstanden.“ Die bewegende Lebensgeschichte von Karina wird ihm besonders in Erinnerung bleiben: „Der Moment, als Karina ihre Geschichte erzählt hat, bleibt mir besonders in Erinnerung und werde ich nicht vergessen.“

    Paco Herb verriet auch, was für ihn das Schlimmste im Haus war: „Der Schlafentzug und die Situation ums Essen waren das Schlimmste im Haus. Ich bin kein Fan von Erbsensuppe. Die hygienischen Zustände waren zudem miserabel.“

    SAT.1 und Joyn zeigen „Promi Big Brother“ täglich. 

