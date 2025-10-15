Schwere Misshandlung: Karina2You rührt „Promi Big Brother“-Mitbewohner zu Tränen

TRIGGER-WARNUNG | Dieser Artikel enthält Themen rund um häusliche und sexuelle Gewalt, die bei manchen Menschen negative Reaktionen auslösen können.

Ihre Worte gehen den Mitbewohnern bei „Promi Big Brother“ unter die Haut: Karina2You hat über ihre schwere Kindheit erzählt. Die dramatischen Schilderungen sind für die anderen Kandidaten kaum zu ertragen.

Die Folge von „Promi Big Brother“ am Dienstag war von tiefen Emotionen geprägt. Karina2You teilte ihre persönliche Geschichte. „Ich bin Karina, geboren in einem kleinen Dorf in Lettland und war eigentlich ein lebensfrohes Kind“, begann die Influencerin ihre bewegende Lebensgeschichte.

„Ich wusste nicht, dass ich meinem Vergewaltiger begegne“

Doch dann wendete sich das Blatt – sie wurde von ihrem Vater misshandelt. Aufgrund der schweren familiären Situation sei Karina in falsche Kreise abgerutscht. Sie litt nicht nur an Depressionen, sondern wurde auch Opfer einer Vergewaltigung – die dann zu einer Schwangerschaft führte. „Ich wusste nicht, dass ich meinem Vergewaltiger begegne. […] Ich war schwanger … Ich hatte große Angst, wusste nicht, was ich machen sollte. Aber da meine Mama Ärztin war, hat sie mich zur Abtreibung gebracht“, so Karina2You.

Später lernte sie ihren Mann kennen – jedoch folgte der nächste Schicksalsschlag: „Nach der Geburt meiner Tochter habe ich ein Kind verloren“, so die TikTokerin. Karina2You musste dann die nächste Schock-Nachricht verkraften: Ihr jüngerer Bruder ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. „Ich war nicht vorbereitet“, sagte sie unter Tränen.

Ihre Familie gab ihr Halt in der schweren Zeit. Und dann entdeckte die Social Media für sich. „Das war lustig. Ich habe mich mit meinem Lachen selbst geheilt!“, so Karina2You. In den vergangenen Jahren konnte sich die Content Creatorin eine riesige Fangemeinde aufbauen. Mit ihrer Geschichte rührte sie die anderen Bewohner zu Tränen.

Auch Sarah-Jane Wollny hat ihre Lebenslinien aufgezeichnet und dabei die tragische Geschichte ihres Doppelnamens offenbart. Ihr Zwillingsschwester sollte eigentlich Jane heißen – jedoch ist sie kurz vor der Geburt verstorben. Auch ihre Schilderungen gingen den anderen Bewohnern sehr nahe.

SAT.1 und Joyn zeigen „Promi Big Brother“ täglich.

HINWEIS DER REDAKTION | Unterstützung für Betroffene bieten unter anderem diese kostenlosen Hotlines: Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: 116 016, Hilfetelefon Gewalt an Männern: 0800 123 990, Weißer Ring e.V.: 116 006 (Opferhilfe).