Wegen Nazi-Parole: AfD-Mann Björn Höcke will Cathy Hummels anzeigen!

Über diesen Post hätte man wohl lieber zweimal nachgedacht: Cathy Hummels hat mit einer Nazi-Parole für einen Shitstorm in den sozialen Netzwerken gesorgt. Nun wird es noch absurder: Ausgerechnet AfD-Mann Björn Höcke will die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin dafür anzeigen.

Cathy Hummels ist in den sozialen Netzwerken immer wieder ins Fettnäpfchen getreten. In Erinnerung bleibt vor allem ein Foto ihrer sterbenden Oma am Krankenbett. Die Moderatorin sorgte jetzt erneut für einen riesigen Shitstorm. Cathy Hummels hat bei Instagram eine verbotene Nazi-Parole verwendet – aber was ist eigentlich genau passiert?

Cathy Hummels verwendet Nazi-Parole im Netz

Die Ex-Frau von BVB-Star Mats Hummels kooperiert im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft mit einer Kaufhauskette. „Das wird ein grandioses Erlebnis. Alles für Deutschland“, schrieb Cathy Hummels dazu bei Instagram. Der Haken: Beim letzten Satz handelt es sich um eine Losung der Sturmabteilung (SA) der NSDAP aus dem ehemaligen Nazideutschland.

Die Moderatorin entschuldigt sich für den Satz

Anschließend meldete sich Cathy Hummels mit einem Statement zu Wort. „Asche auf mein Haupt, ich habe die Berichterstattung zu dem Höcke-Prozess und dessen Nazi-Spruch nicht mitbekommen und wusste nicht, welchen Hintergrund er hat. Ich habe ihn sofort gelöscht und distanziere mich ausdrücklich von rechtsradikalen Parolen und Parteien wie der AfD“, teilte die Moderatorin gegenüber RTL mit.

Fans kritisieren fehlende politische Bildung

Zwar hat sich Cathy Hummels dafür entschuldigt und zeigt sich einsichtig – dennoch stößt ihre fehlende politische Bildung einigen Usern übel auf. „Wenn man einfach gar nichts mitbekommt, dann ist man Cathy Hummels und postet eine Parole, für die Höcke gestern verurteilt wurde!“, schreibt beispielsweise ein User beim Kurznachrichtendienst X.

Skurril: Ausgerechnet AfD-Mann Björn Höcke will Cathy Hummels anzeigen

Was Cathy Hummels nicht auf dem Schirm hatte: Genau wegen dieses Wortlautes wurde der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke erst kürzlich vom Landgericht Halle zu einer Geldstrafe verurteilt. Und ausgerechnet dieser schnappt nun den Fehler von Cathy Hummels auf und will die Moderatorin für den Satz anzeigen – der Satz, weswegen er selbst verurteilt wurde. „Sehr geehrte Frau Hummels, ich werde Sie leider bei Staatsanwalt Brenzler in Halle anzeigen müssen. Nicht weil ich etwas gegen Sie habe, aber um die Absurdität des Urteils gegen mich zur Kenntlichkeit zu entstellen [sic!]“, schrieb der Politiker beim Kurznachrichtendienst X. Auch Björn Höcke hatte behauptet, er habe um die Herkunft und Bedeutung der Parole nicht gewusst. Das Gericht glaubte dem ehemaligen Geschichtslehrer jedoch nicht.

Bei der Staatsanwaltschaft ging noch keine Anzeige ein

Bei der Staatsanwaltschaft in Halle ist noch keine Anzeige gegen Cathy Hummels eingegangen. „Eine derartige Anzeige ist hier (bislang) nicht bekannt“, so die Antwort auf eine Anfrage von t-online. Eine Anzeige gegen Cathy Hummels hätte aber wohl weniger Erfolg – schließlich habe sie den Spruch entfernt und sich ausdrücklich entschuldigt.