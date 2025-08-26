Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    Stars

    Nach Liebes-Aus mit Pietro Lombardi: Das passiert mit den Hunden von Laura Maria Rypa

    gepostet am

    Laura Maria Rypa
    Instagram / lauramaria.rpa

    Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi gaben vor einigen Tagen die Trennung bekannt. Das Paar hat nicht nur zwei Kinder, sondern auch einige Hunde – aber was passiert nach dem Liebes-Aus eigentlich mit den Vierbeinern?

    Laura Maria Rypa hat überraschend die Trennung von Pietro Lombardi bekanntgegeben. „Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben. Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen“, schrieb sie bei Instagram.

    So geht es mit den Hunden nach Liebes-Aus weiter

    Für die beiden ist es eine neue Lebenssituation. Und die Fans fragen sich in den sozialen Netzwerken: Was passiert eigentlich mit den Hunden? Dazu hat sich Laura Maria Rypa jetzt bei Instagram zu Wort gemeldet: „Ich habe jetzt so oft die Frage bekommen, ob ich meine vier Hunde abgebe oder wie das Ganze ablaufen wird. Aber für mich kommt das niemals infrage.“

    Laura Dahlmeier
    Laura Dahlmeier (†31): Bergung unmöglich - Das passiert jetzt mit ihrem Leichnam

    Zudem stellte sie auch klar: „Komme, was wolle. Ich würde jeden Weg versuchen, um meine Hunde zu behalten. Im Leben denke ich keine Sekunde daran, sie abzugeben.“ Eine Trennung von den Hunden kommt für sie demnach keinesfalls infrage. Wie die Planung bezüglich der Hunde zwischen ihr und Pietro Lombardi genau aussieht, hat die 29-Jährige jedoch offen gelassen. Bei Instagram postete die Hundeliebhaberin in den vergangenen Jahren immer wieder viele Schnappschüsse mit den Vierbeinern.

    „Ich bin in den letzten Wochen extrem dünn geworden“

    Laura Maria Rypa hatte sich kürzlich mit einem dramatischen Update bei ihren Fans gemeldet: „Ich möchte ehrlich mit euch sein. Ihr seht es selbst, ich bin in den letzten Wochen extrem dünn geworden. Aber das ist nichts, woran man sich ein Beispiel nehmen sollte. Es liegt nicht an gesunder Ernährung oder Sport im Gegenteil. Ich habe schon seit Monaten keinen Sport mehr gemacht, sehr wenig gegessen und war unter großem Stress. So wie ich aktuell aussehe, fühle ich mich nicht mehr wohl in meinem Körper. [sic]“ Sie will sich nun wieder bewusster ernähren, um „langsam wieder zuzunehmen und Schritt für Schritt in meinen Alltag zurückzufinden“.

    Die Beziehung des Paares ist sehr turbulent. Es gab bereits mehrere Trennungen. Seit 2022 waren Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa verlobt. Im Januar 2023 und im August 2024 kamen ihre beiden Söhne zur Welt. Pietro Lombardi hat aus einer früheren Beziehung mit Sarah Engels auch Sohn Alessio.

    In this article:, ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023