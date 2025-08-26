Nach Liebes-Aus mit Pietro Lombardi: Das passiert mit den Hunden von Laura Maria Rypa

Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi gaben vor einigen Tagen die Trennung bekannt. Das Paar hat nicht nur zwei Kinder, sondern auch einige Hunde – aber was passiert nach dem Liebes-Aus eigentlich mit den Vierbeinern?

Laura Maria Rypa hat überraschend die Trennung von Pietro Lombardi bekanntgegeben. „Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben. Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen“, schrieb sie bei Instagram.

So geht es mit den Hunden nach Liebes-Aus weiter

Für die beiden ist es eine neue Lebenssituation. Und die Fans fragen sich in den sozialen Netzwerken: Was passiert eigentlich mit den Hunden? Dazu hat sich Laura Maria Rypa jetzt bei Instagram zu Wort gemeldet: „Ich habe jetzt so oft die Frage bekommen, ob ich meine vier Hunde abgebe oder wie das Ganze ablaufen wird. Aber für mich kommt das niemals infrage.“

Zudem stellte sie auch klar: „Komme, was wolle. Ich würde jeden Weg versuchen, um meine Hunde zu behalten. Im Leben denke ich keine Sekunde daran, sie abzugeben.“ Eine Trennung von den Hunden kommt für sie demnach keinesfalls infrage. Wie die Planung bezüglich der Hunde zwischen ihr und Pietro Lombardi genau aussieht, hat die 29-Jährige jedoch offen gelassen. Bei Instagram postete die Hundeliebhaberin in den vergangenen Jahren immer wieder viele Schnappschüsse mit den Vierbeinern.

„Ich bin in den letzten Wochen extrem dünn geworden“

Laura Maria Rypa hatte sich kürzlich mit einem dramatischen Update bei ihren Fans gemeldet: „Ich möchte ehrlich mit euch sein. Ihr seht es selbst, ich bin in den letzten Wochen extrem dünn geworden. Aber das ist nichts, woran man sich ein Beispiel nehmen sollte. Es liegt nicht an gesunder Ernährung oder Sport im Gegenteil. Ich habe schon seit Monaten keinen Sport mehr gemacht, sehr wenig gegessen und war unter großem Stress. So wie ich aktuell aussehe, fühle ich mich nicht mehr wohl in meinem Körper. [sic]“ Sie will sich nun wieder bewusster ernähren, um „langsam wieder zuzunehmen und Schritt für Schritt in meinen Alltag zurückzufinden“.

Die Beziehung des Paares ist sehr turbulent. Es gab bereits mehrere Trennungen. Seit 2022 waren Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa verlobt. Im Januar 2023 und im August 2024 kamen ihre beiden Söhne zur Welt. Pietro Lombardi hat aus einer früheren Beziehung mit Sarah Engels auch Sohn Alessio.