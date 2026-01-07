Nach Kritik: Dschungelcamp-Star Gil Ofarim bricht sein Schweigen

Als RTL die Kandidaten der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel bekanntgab, hagelte es Kritik. Grund dafür ist vor allem die Teilnahme von Skandal-Musiker Gil Ofarim.

Wochenlang brodelte die Gerüchteküche – Anfang Januar hat es RTL offiziell gemacht: Gil Ofarim (43) gehört zu den Kandidaten der diesjährigen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“.

Gil Ofarim musste sich wegen der „Davidstern-Affäre“ vor einem Gericht in Leipzig verantworten. Danach verschwand der Musiker von der Bildfläche und feiert im Dschungelcamp sein Comeback auf der großen TV-Bühne. Die Zuschauer äußern jedoch Kritik und einige kündigten sogar einen Boykott der Realityshow an.

„Auch Reality-TV muss ethische Grenzen haben“

„Ok, die erste Staffel, die ich nicht gucken werde. Gil ist für mich einfach nicht tragbar mit dem, was er getan hat“, schreibt ein User in den Kommentaren bei Instagram. „Ich bin wegen Gil sowas von raus! Auch Reality-TV muss ethische Grenzen haben. Gil ist meine Grenze!“, meint ein anderer Follower.

RTL hat sich diesbezüglich zu Wort gemeldet und verteidigt die Teilnahme des Musikers: „Gil Ofarim hat sich für seine falschen Anschuldigungen juristisch verantwortet. Sein Weg umfasst mehr als die damaligen Ereignisse. Wie er heute mit seiner Vergangenheit umgeht, sehen wir ab dem 23. Januar.“

In einem Einspieler mit dem Titel „Vorbelastet ins Dschungelcamp?“ hat Gil Ofarim sein Schweigen gebrochen. „Ich kann mir letztendlich wahnsinnig viele Gedanken machen oder mich verrückt machen“, lässt er darin verlauten. „Aber letztendlich entscheiden es die Leute immer selber“, meint er. Gil Ofarim will „authentisch“ wirken und sich von einer neuen Seite zeigen. „Und das ist auch richtig so. Ich kann nur ich selber sein“, so der 43-Jährige.

„Was ich nur machen kann, ist aufstehen und von vorne anfangen“

An seine Kritiker richtet er auch einige Worte: „Und eins kann ich sagen: Die Zeit, die Jahre, die ich, sagen wir, von der Bildfläche weg war, hat sich vieles geändert in meinem Leben. Ich habe mich auch weiterentwickelt. Und alles andere werden die Zuschauer dann selber entscheiden.“ In einem RTL-Interview stellte er zudem klar: „Ich kann nicht in die Vergangenheit gehen und Dinge ungeschehen machen […]. Was ich nur machen kann, ist aufstehen und von vorne anfangen.“

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 23. Januar 2026 täglich live.