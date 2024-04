Nach Geschmacklos-Auftritt: Nico Legat will sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen!

Bei „Temptation Island“ betrog Nico Legat seine damalige Freundin vor laufenden Kameras und sorgte damit für einen Eklat. Und auch in der nächsten Realityshow „Prominent getrennt“ legte er einen geschmacklosen Auftritt nach dem anderen hin. Daraus zieht der Sohn von Thorsten Legat jetzt Konsequenzen.

Bei „Prominent getrennt“ hat Nico Legat den Rahmen in jeglicher Hinsicht gesprengt. In der RTL-Show zeigte er sich betrunken und wollte Kandidatinnen wie Kim Virginia verführen. Die Auftritte wurden selbst seinem prominenten Vater Thorsten Legat zu viel und distanzierte sich von seinem Sohn. Er schäme sich für Nico, teilte er in den sozialen Netzwerken mit.

Nico Legat zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück

Auch die Fans äußerten heftige Kritik an dem Verhalten von Nico Legat. Das hat nun Folgen: Der 26-Jährige will sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen, wie er jetzt selbst bei Instagram bestätigte. „Ich werde mich komplett aus der Öffentlichkeit fernhalten. Ich werde komplett alles wegmachen. Ich werde keine Formate mehr machen“, stellt der Realitystar in den sozialen Netzwerken klar.

„Ich habe da keinen Bock mehr drauf“

Er wolle „einfach glücklich werden“ – und das abseits der Kameras. Nico Legat will demnach ein unbeschwertes Leben führen. Nico Legat habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, sich aus der Reality-Welt im Fernsehen zurückzuziehen. „Mir ist dieser Druck und dieser Stress seit fast einem Jahr einfach zu viel. Und ich habe da keinen Bock mehr drauf“, lässt er verlauten.

Nico Legat sorgte für zahlreiche Skandale. Bei „Temptation Island“ betrog er seine damalige Freundin Sarah Liebich mit einer der Verführerinnen. Das Ex-Paar nahm nun gemeinsam in der RTL-Show „Prominent getrennt“ teil. Mit einigen Aussagen sorgte Nico Legat bei den Kandidaten, aber auch bei den Fans, für Fassungslosigkeit. „Ich bin extrem horny. Das wird gefährlich. Ich habe kurzzeitig Bock auf meine Ex gehabt. Bei mir wird es gefährlich“, sagte er in der Show. Seine Ex-Freundin Sarah sowie sein Vater Thorsten Legat kritisierten sein Verhalten aufs Schärfste.

