Nach DSDS-Aus: Darum ist Dieter Bohlen nicht im TV zu sehen!

Es war der TV-Hammer des Jahres! RTL verkündete vor einigen Monaten, dass Dieter Bohlen in der kommenden Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ nicht mehr in der Jury sitzen wird. Doch auch auf keinem anderen Sender ist der Musikproduzent seitdem zu sehen – das hat auch einige Gründe.

Bei „Deutschland sucht den Superstar“ war Dieter Bohlen eigentlich nicht wegzudenken. Der Poptitan war seit Beginn dabei und hat die Show geprägt, wie kein anderer. RTL will die Erfolghsshow aber komplett neu ausrichten – und das mit einer neuen Jury! Dieter Bohlen wird daher künftig nicht mehr bei DSDS dabei sein. Und auch bei „Das Supertalent“ wird der Poptitan fehlen.

Dieter Bohlen hat noch einen RTL-Vertrag

Dieter Bohlen hat nach seinem DSDS-Aus bei Instagram verkündet, dass er viele Angebote vorliegen hat. Dennoch ist der Ex-Juror bisher auf keinem anderen TV-Sender zu sehen – und das hat auch Gründe. Denn obwohl der Musikproduzent kein Teil der Shows mehr bei RTL ist, ist er noch an den Vertrag mit dem Sender gebunden – und der scheint noch eine ganze Weile zu gehen. Er selbst hat sich nun bei Instagram zu Wort gemeldet. „Hallo meine Freunde! Ihr nervt mich ja schon die ganze Zeit: ,Was machst du jetzt, warum bist du nicht im Fernsehen?‘ Nummer eins: ich habe noch einen ellenlangen Vertrag, im Moment kann ich gar nichts anderes machen. Nummer zwei: ich will noch ein bisschen ausspannen, wie jedes Jahr“, erklärte Dieter Bohlen.

Zwar habe er einen bestehenden Vertrag mit RTL, was andere TV-Auftritte derzeit unmöglich macht. Zum anderen will sich der Musikproduzent aber auch noch etwas ausruhen. Mit seinem Boot will er um Mallorca fahren – vielleicht auch nach Menorca, verkündet er weiter. Unter dem Post haben sich auch zahlreiche Promis gemeldet – so auch Pietro Lombardi. „Es werden wilde Sachen passieren", schreibt der Sänger. Und auch die Fans sind sich sicher: Ewig ruhig wird es wohl nicht um Dieter Bohlen bleiben – spätestens im kommenden Jahr wird man den Poptitan mit großer Sicherheit wohl wieder im TV sehen.