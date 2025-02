Nach Dschungelcamp: Lilly Becker hat körperliche Probleme

Lilly Becker kämpfte bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ um die Krone und konnte sich schließlich als Siegerin durchsetzen. Nun plagen das Model aber gesundheitliche Probleme.

Vor rund zwei Wochen hat Lilly Becker das Dschungelcamp als Königin verlassen. Doch jetzt hat das Model gesundheitliche Probleme – besonders der Rücken bereitet der 48-Jährigen viele Probleme.

„Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich ein bisschen krumm herumlaufe und herumstehe“

„Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich ein bisschen krumm herumlaufe und herumstehe. Und das muss wieder gerade gemacht werden“, verrät Lilly Becker jetzt bei Instagram. Mit einem Physiotherapeuten wolle sie das Problem in Angriff nehmen: „Weil das wirklich wichtig ist.“

Lilly Becker stand am Mittwoch für die Aufzeichnung von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das Nachspiel“ vor der Kamera. Die Sendung wird an diesem Sonntag bei RTL ausgestrahlt.

Für das Model war das Dschungelcamp eine besondere Erfahrung. Im Baumhaus kam es im Finale zu einem besonderen Moment: Lilly Becker wurde von ihrem Sohn Amadeus überrascht. Kurz nach dem Sieg erklärte Lilly Becker auf einer Pressekonferenz, bei welcher auch KUKKSI anwesend war: „Ich bin auf Wolke 7. Ich bin immer noch nicht runtergekommen. Es geht mir sehr gut. Ich bin erstaunt. Mein Sohn ist hier. Ich bin immer noch ein bisschen im Dschungelcamp. Ich kann es kaum noch glauben.“

Die Ex von Boris Becker hatte auch klargemacht, in kein weiteres Reality-TV-Format gehen zu wollen: „Einmal, nie wieder, niemals so. Es sind überall Kameras. Nein, ich habe die Plattform genutzt, um Deutschland zu zeigen, dass ich nicht nur die ‚Ex von…‘ bin. Und dass ich auch etwas kann. Meine Schwächen, meine Stärken, meine Cellulite, alles. Kein einziges Make-up. Es war kein Luxus, gar nichts. Aber nie wieder in Reality. Das ist nichts für mich.“