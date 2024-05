Nach Dschungel-Lästerei: Wie steht Anya Elsner zu ihrer Mama?

Anya Elsner nahm in der diesjährigen Staffel vom Dschungelcamp teil. In der RTL-Show hat die ehemalige GNTM-Kandidatin kein gutes Haar an ihrer Mutter gelassen. Nun verrät die Blondine, wie das Verhältnis derzeit ist.

Im Dschungelcamp lästerte Anya Elsner heftig über ihre Mutter. „Ich habe zu meiner Mutter gar kein Verhältnis. Ich habe auch seit der Pubertät das Gefühl verloren, von ihr geliebt zu werden. Wir haben gar keinen Kontakt mehr. Ich habe den komplett abgebrochen“, sagte sie damals beim großen Nachspiel.

Anya Elsner hat wieder Kontakt zu ihrer Mama

Die ehemalige „Germany’s Next Topmodel“-Teilnehmerin bereue nichts, was sie im Dschungelcamp gesagt habe. Dennoch habe sich nach der Show einiges getan: Anya Elsner hat wieder Kontakt zu ihrer Mama. „Meine Mama und ich haben Kontakt, wir haben den Kontakt wieder aufgenommen. Wir schreiben jetzt nicht tagtäglich, aber wenn es um was Wichtiges geht – wie Post oder so – dann schreiben wir ab und zu mal“, sagt Anya Elsner im Interview mit Promiflash.

Ein persönliches Treffen lehnt die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin jedoch ab – zumindest zum derzeitigen Zeitpunkt. Unklar ist auch, ob das in Zukunft passieren wird. Denn ihre Mama spricht in den sozialen Netzwerken noch öfter über das schwierige Verhältnis zu ihrer Tochter. „Ich bin öfter mal in ihrem TikTok-Livestream drin und da packt sie auch ab und zu noch ein paar Sachen über mich aus, die ich ein bisschen kritisch finde. Das ist auch so ein Fakt, wo ich auch nicht so Bock drauf habe“, sagt die 20-Jährige.

Anya Elsner kann sich nicht vorstellen, ihre Mutter derzeit persönlich zu treffen. Schließlich fasst sie jedoch zusammen: „Momentan kann ich mir nicht vorstellen, sie live zu sehen, aber ab und zu schreiben ist völlig legitim.“ Ihre Mutter Katrin Elsner sagte damals gegenüber Promiflash: „Ich war fassungslos, ich bin in Tränen ausgebrochen. Ich habe das nicht geglaubt, was sie da sagt und dachte so: ‚Wie kann man so was sagen?‘ Das war für mich unfassbar.“