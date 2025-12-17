Nach Cybermobbing: „Bauer sucht Frau“-Daniel platzt der Kragen

Daniel gehört zu den Kandidaten der diesjährigen Staffel von „Bauer sucht Frau“. Der Landwirt suchte in der RTL-Kuppelshow nach seiner Traumfrau. Doch die Teilnahme an der Sendung hat nun unangenehme Folgen.

Während Friedrich mit seiner Laura bei „Bauer sucht Frau“ sein Liebesglück gefunden hat, gingen einige Landwirte in der Kuppelshow leer aus und zieht weitere Konsequenzen nach sich. Im Netz wird Emely, welche um das Herz von Daniel buhlte, heftig angefeindet. Nun meldet sich der Landwirt zu Wort und findet deutliche Worte.

„Bauer sucht Frau“-Daniel findet deutliche Worte

„Manchmal fühlt es sich so an, als wäre das Internet ein Gegner, der zu groß und zu mächtig ist. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich diesen Schritt wirklich gehen soll. Doch irgendwann wurde mir klar: Jede Minute des Zweifelns nimmt mir eine Minute des Handelns“, schreibt Daniel bei Instagram.

Der Landwirt lässt weiter verlauten: „Ob ihr mich mögt oder nicht – das liegt nicht in meiner Kontrolle. Wie ich wirke, ob kühl, distanziert oder arrogant, kann ich nicht immer beeinflussen. Aber eines kann ich tun: Ich kann für Menschen einstehen, die es verdient haben, geschützt zu werden.“

„Vieles wird gekürzt, zusammengeschnitten, angepasst“

Daniel möchte die beiden Frauen schützen, mit welcher er die Hofwoche verbracht hat – und zwar Emely und Jenny. „Ich möchte eine Lanze für zwei Frauen brechen, mit denen ich eine intensive, herausfordernde, aber auch sehr wertvolle Zeit erlebt habe: „Die Hofwoche.‘ Eine Woche voller neuer Erfahrungen, voller Herausforderungen, Ängste und echter Gefühle. Eine TV-Show ohne Drehbuch – dafür mit echten Menschen, echten Momenten und echten Grenzen. Nicht alles, was passiert, wird gezeigt. Vieles wird gekürzt, zusammengeschnitten, angepasst. Und währenddessen trägt man Verantwortung: Man hat Gäste im eigenen Zuhause, Menschen, denen man Sicherheit und ein Ankommen ermöglichen will – rund um die Uhr.“

„Lasst diejenigen in Ruhe, die bei mir ein neues Zuhause gesucht haben“

Sein Statement schließt er mit folgenden Worten ab: „Doch die wahre Gefahr liegt oft nicht vor der Kamera. Sie kommt aus dem Internet – verborgen hinter Bildschirmen, aus der Bequemlichkeit der eigenen vier Wände, aus einem vermeintlich sicheren Raum heraus ‚Cybermobbing ist einfach… und passiert schnell. Was soll schon passieren?‘ Genau das ist das Problem. Wenn ihr euch über mich auslassen wollt – tut es. Ich halte das aus. Aber bitte: Lasst diejenigen in Ruhe, die bei mir ein neues Zuhause gesucht haben. Sie haben diese Angriffe nicht verdient.“

Das Finale von „Bauer sucht Frau“ zeigt RTL am 23. Dezember 2025 um 20.15 Uhr.