Nach Bundestagswahl: Storno-Welle an der Ostsee wegen der AfD?

Mit 35 Prozent wurde die AfD in Mecklenburg-Vorpommern die stärkste Kraft. Wegen der Zustimmung für die Rechtspopulisten wollen offenbar einige Touristen keinen Urlaub mehr an der Ostsee machen.

Die Bundestagswahl hat Deutschland aufgewühlt: Die AfD ist bundesweit nach der Union die zweitstärkste Kraft. In Mecklenburg-Vorpommern ist die rechtspopulistische Partei sogar die stärkste Kraft. Das trifft den Tourismus an der Ostsee angeblich mit voller Wucht.

Nachdem die AfD mit 35 Prozent die stärkste Kraft in Mecklenburg-Vorpommern wurde, erleben Hotels auf Usedom und an der Küste einen unerwarteten Albtraum. Ferienunterkünfte an der Ostsee haben mit einer Storno-Welle zu kämpfen – das habe man in der Branche in der Region noch nie in dem Ausmaß erlebt.

Urlauberin storniert Reise an die Ostsee: „Leider ist uns jetzt die Lust vergangen“

Eine Urlauberin wollte nach Usedom reisen – doch nun ist ihr die Lust vergangen.“ Wir wollten im März in unserem Lieblingshotel Urlaub machen. Leider ist uns jetzt die Lust vergangen. […] Wir müssen wohl auf Swinemünde bzw. die Ostsee in Schleswig-Holstein ausweichen“, sagt die Touristin in der Ostsee Zeitung. „Um ein Zeichen zu setzen“, sagen auch andere Urlauber ihre Reise ab. Auf der Plattform X schreiben User zudem, die Insel Rügen im Sommer meiden zu wollen.

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) schlägt Alarm und bestätigt in seiner ersten Version die Storno-Welle. „Ich bekomme von den Mitgliedern jeden Tag Informationen, dass Gäste mit der Begründung ‚AfD‘ stornieren“, sagte Landeschef Lars Schwarz der Ostsee Zeitung. Und weiter: „Das ist ein Thema, das uns massiv umtreibt.“

Kurioserweise ruderte einige Tage später Lars Schwarz wieder zurück. „Es gibt keine Storno-Welle“ und „keinen meßbaren Buchungsrückgang“, berichtete er plötzlich im Nordkurier. Ein Verband, der sich um Kopf und Kragen redet. Was hinter dem seltsamen Zickzack-Kurs steckt, konnte der Dehoga-Landeschef bisher nicht erklären.

Dass einige Urlauber jedoch ihre Reise an die Ostsee stornieren, ist in den sozialen Netzwerken sichtbar. Im Netz ist eine hitzige Diskussion darüber ausgebrochen, ob man noch guten Gewissens an die Ostsee fahren und übernachten könne. Denn schließlich würde man damit AfD-Sympathisanten unterstützen. Es gibt aber auch User, welche weiterhin an die Ostsee fahren wollen. „Es ist wunderschön, und ich fahre auch weiter dorthin“, schreibt beispielsweise ein Nutzer.