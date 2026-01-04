Nach brutalem Überfall auf Robert und Carmen: Geissens-Einbrecher verhaftet!

Im vergangenen Jahr wurden Robert und Carmen Geiss in ihrer Villa brutal überfallen. Nach Monaten der Angst gibt es nun endlich Hoffnung: Es gab mehrere Festnahmen.

Die Ermittlungen zum Überfall auf ihre Villa dauern seit Monaten an. Nun gibt es endlich Fortschritte. Die Polizei in St. Tropez konnte mehrere Täter festnehmen.

Mehrere Einbrecher konnten verhaftet werden

„Kurz vor Jahresende erreichte uns von unserer französischen Anwältin noch eine erste gute Nachricht. Sie konnte uns bestätigen, dass mehrere Täter inhaftiert wurden. Die Staatsanwaltschaft und Polizei in St. Tropez in Frankreich waren und sind weiter sehr aktiv. Die Ermittlungen werden auf Antrag eines Untersuchungsrichters fortgesetzt. Uns wurde gesagt, dass die Ermittlungen bisher sehr schwierig waren und noch andauern“, sagt Robert Geiss in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung.

Carmen Geiss ergänzt: „Für uns ist das ein erstes gutes Zeichen, dass die Täter nicht ungeschoren davonkommen.“ Weiter sagt sie: „Wir machen eine Spezialsendung zu dem Thema Anfang des Jahres. Das war für uns, offen gesagt, gut. Wie eine Therapie, da konnten wir alles noch einmal verarbeiten.“ Die Spezial-Sendung wird am 5. Januar um 20.15 Uhr auf RTLZWEI gezeigt.

Darum geht es in der Spezial-Sendung „Die Geissens“

Im Sommer werden die Geissens Opfer eines schrecklichen Verbrechens: Ein bewaffneter Raubüberfall! Maskierte Unbekannte dringen mit Pistolen in die Villa Geissini in Saint-Tropez ein. Carmen und Robert werden bedroht, verletzt und ausgeraubt. Eine Nacht wie ein Albtraum, der von Überwachungskameras komplett eingefangen wurde. Carmen und Robert stellen sich ihrer Angst und reden mit ihren Kindern darüber, statt zu rekapitulieren. Sie wollen, dass ihr Zuhause wieder zu einem Ort wird, an dem sie sich wohl- und vor allem sicher fühlen. Ein neues Überwachungssystem, Alarmanlagen, Personenschutz und gesicherte Grundstücksgrenzen sollen dafür sorgen, dass die Familie endlich wieder nach vorn schauen kann.

Das Aufrüsten der Villa Geissini wie Fort Knox geht mit großen Schritten voran. Beim Bau des neuen Zauns passiert die nächste Katastrophe: ein Bagger hängt im alten Zaun und in der Stromleitung fest. Das Unglück der Geissens nimmt kein Ende, immer muss etwas Schlimmes passieren. Beim Befestigen der spitzen Speere am Eingangstor sticht sich Robert fast ein Auge aus. Selbst Davina und Shania packen mit an. Einige Tage danach ist der Schock groß, wenn der Alarm ausgelöst wird: Die Bodyguards müssen sofort rennen, Robert hat Angst und befürchtet das Schlimmste.

RTLZWEI zeigt „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!“ am 5. Januar 2026 um 20.15 Uhr.