    Nach Brandanschlag: Maus wieder zurück beim WDR

    gepostet am

    Maus wieder zurück beim WDR
    WDR / Annette Etges

    Nach einem mehrwöchigen Kuraufenthalt ist die Mausfigur am Freitagmittag wieder gut erholt und in neuem Glanz an ihren angestammten Platz vor dem WDR-Vierscheibenhaus in der Kölner Innenstadt zurückgekehrt.

    Herzlich begrüßt wurde sie von WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau, den Mausmoderatoren Christoph Biemann und Jana Forkel, dem Leiter des Kinderprogramms Matthias Körnich, vielen Kinder und Pressevertretern.

    „Wir sind glücklich, dass die Maus so schnell zurückkommen konnte“

    „Wir sind glücklich, dass die Maus so schnell zurückkommen konnte und ab heute wieder für alle Kinder im wahrsten Sinne des Wortes greifbar ist“, freute sich Dr. Katrin Vernau. Für die Zukunft wünsche sie sich, dass möglichst alle Kinder in Köln ihre berühmte Mitbürgerin kennen lernen. Dazu werde der WDR verstärkt die Zusammenarbeit mit Kindergärten, Schulen und anderen Bildungs- oder Kultureinrichtungen wie Bibliotheken oder Museen suchen.

    Maus-Figur in Köln
    Nach Brandanschlag: Angebrannte Maus wird mit Pflastern versorgt - so geht es mit der Figur weiter

    „Wir wollen mit unserem Kinderprogramm einen positiven Beitrag für unsere Gesellschaft leisten. Mit glaubwürdigen Inhalten, die die Wünsche und Sorgen von Kindern aufgreifen, Wissen vermitteln und zum Mitmachen und Nachdenken anregen. Mit Inhalten, die bilden, informieren und gleichzeitig unterhalten. Denn das ist das, was die Maus besonders gut kann“, sagte Dr. Katrin Vernau.

    Die Pflaster haben geholfen

    Dass die Maus so schnell zurückkehren konnte, verdankt sie übrigens niemand geringerem als ihren treuen Fans, verriet Matthias Körnich, Leiter des WDR-Kinderprogramms: „Die vielen Pflaster, die die Maus-Fans aufgeklebt haben, haben dafür gesorgt, dass kein Regenwasser ins Innere der Figur gelangen konnte. Sonst wäre die Reparatur weit aufwändiger geworden und hätte auch viel länger gedauert.“

    Im Juli hatten Unbekannte die 1,70 Meter große Fiberglas-Figur angezündet, die daraufhin in einer Werkstatt repariert werden musste. Das hatte eine große Welle der Solidarität ausgelöst – viele Familien und Maus-Fans kamen in die Kölner Innenstadt und versorgten die verletzte Maus mit Pflastern, aus ganz Deutschland erhielt sie Genesungswünsche. Die Mausfigur war 2021 zum 50. Jahrestag der ersten Folge der „Sendung mit der Maus“ eingeweiht worden.

