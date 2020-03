Sebastian Preuss: Das sind seine Pläne nach dem Bachelor!

Die große Liebe hat Sebastian Preuss in der diesjährigen Staffel von „Der Bachelor“ nicht gefunden. Keine der 22 Single-Ladys passte zu ihm. Doch was hat er jetzt eigentlich vor? Der Hottie hat nun über seine Zukunftspläne gesprochen.

Während der Staffel fackelte Sebastian Preuss nicht lange und knutschte einige Kandidatinnen – doch am Ende hat es bei ihm doch nicht gefunkt. Während der Staffel hatte es der 29-Jährige nicht einfach – immer wieder war er heftige Kritik ausgesetzt.

Das sind seine Pläne

Doch was plant er eigentlich nach seiner Zeit bei „Der Bachelor“? „Mein Betrieb ist mein Leben. Den habe ich, seit ich 22 Jahre alt bin. Den würde ich auf keinen Fall aufgeben“, sagt der Rosenkavalier in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zwar will er sich in erster Linie auf seinen Malerbetrieb konzentrieren – aber eine Rückkehr ins TV wäre für ihn durchaus denkbar. „Was ich mir durchaus vorstellen könnte, wäre ‚Let’s Dance'“, erzählt er weiter.

Sebastian Preuss setzt sich für Jugendliche ein

Neben seinem Job hat aber noch weitere Pläne, wie er jetzt verraten hat. „Ich setze mich für Jugendliche ein, die eine Bewährungsstrafe erhalten haben. Das ist ein Projekt der katholischen Jugendfürsorge“, so Sebastian Preuss. Er will sich außerdem auf das Kickboxen konzentrieren.

Heftige Kritik während der Staffel

Mit der Kritik von den Zuschauern hatte Sebastian Preuss zuletzt zu kämpfen. „Es tat sehr weh, wie ich teilweise beleidigt wurde, und was mir vor allem auch über die sozialen Netzwerke für Hass-Nachrichten geschickt wurden“, offenbart er gegenüber dem Magazin Stern. Und weiter: „Traurig, wie Menschen online abgehen, die einen nur aus der Sendung kennen – denn immerhin war es ein Unterhaltungsformat, in dem 22 Frauen um einen Mann kämpfen. Aber ich wurde als der letzte Sexist hingestellt. Das war auch für meine Familie sehr schwer.“ Mehr News zur aktuellen Staffel von „Der Bachelor“ gibt es HIER bei KUKKSI.