Bibi Claßen: Das erste Baby-Foto!

Bei Bibi Claßen ist es zuletzt ruhig auf den Social-Media-Kanälen geworden. Die Fans spekulierten bereits, ob die Geburt bevorsteht – und damit hatten sie auch recht: Die Influencerin bestätigte nun, dass sie erneut Mama geworden ist.

Das sind endlich mal tolle Neuigkeiten: Die YouTuberin hat zwischen all dem Corona-Wahnsinn ihr zweites Kind auf die Welt gebracht. „Am 20.03 um 9:59 ist Emily gesund zur Welt gekommen. Wir sind überglücklich und total überwältigt“, verkündete Biance Claßen bei Instagram. Den Namen hatte sie bereits kürzlich verkündet: Ihre Tochter hört auf den Namen Emily.

Bibi postet erstes Baby-Foto

„Wir sind so unendlich dankbar, uns zu haben. Es gibt gerade keine Worte, die meine Gefühle beschreiben können. Mit meinen beiden Kindern in den Armen zusammen mit Juli auf der Couch zu liegen, ist für mich das Größte“, freut sich der Youtube-Star. „Auch wenn uns durch die momentane Situation einige Steine in den Weg gelegt wurden, sind wir an unserem Ziel angekommen“, so Bibi weiter. Sie postete dazu das erste Foto des Sprösslings, auf welchem die Hände der jungen Familie zu sehen sind.

Wichtige Botschaft an ihre Fans

Dann hat sie noch eine wichtiuge Botschaft an ihre Fans: „Und ich kann euch nur ans Herz legen – bitte bleibt so viel, wie es euch möglich ist, zu Hause und vermeidet unnötige Kontakte. Lasst uns Rücksicht nehmen auf unsere Mitmenschen – so wie wir auch rücksichtsvoll behandelt werden möchten.“

Lio hat nun ein Geschwisterchen

Zuvor hatte Bibi einige Bedenken, ob Julian aufgrund der schwierigen Situation überhaupt in den Kreißsaal darf. Die beiden haben bereits den einjährigen Sohn Lio. Nun darf er sich über ein Geschwisterchen freuen. Und auch der Papa kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus: „Niemals hätte ich mir das hier erträumt“, meint Julian. Das Paar ist total happy – nun werden sie erstmal die Zeit zu viert genießen.