Motocross-Star Aidan Zingg stirbt bei tragischem Unfall mit 16 Jahren

Aidan Zingg war ein aufstrebender Motocross-Star. Doch sein Leben nahm ein frühes Ende: Im Alter von nur 16 Jahren ist er bei einem tragischen Unglück ums Leben gekommen.

Der Motocross-Star nahm beim Mammoth Motocross-Event in Mammoth Lakes im US-Bundesstaat Kalifornien teil. Der 16-Jährige stürzte bei dem Rennen und wurde anschließend von mehreren Motorrädern überrollt.

„Mir wurde gesagt, dass er bei Mammoth MX tödliche Verletzungen erlitten hat“, schrieb der Motocross-Journalist Donn Maeda in den sozialen Netzwerken. „Mein tiefes Mitgefühl gilt der Familie Zingg. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was sie fühlen. Ruhe in Frieden, Kumpel“, heißt es in dem Post weiter.

Aidan Zingg lag bewusstlos auf der Strecke

Das Magazin DirtbikeLover berichtete, dass Aidan Zingg „während eines Rennens in einer Kurve stürzte“ und „Berichten zufolge von mehreren Motorrädern überfahren wurde und zwei Runden lang bewusstlos auf der Strecke lag, bevor das Rennen mit der roten Flagge abgebrochen wurde.“

Aidan Zingg galt als außergewöhnliches Talent in der Motocross-Szene und hat sich einen Namen gemacht, als er zum renommierten Team Green von Kawasaki beigetreten ist. Der Beitritt galt als Sprungbrett in seiner Karriere. Viele Persönlichkeiten der Motocross-Welt würdigten sein Talent.

Motocross-Veteran Kris Keefer schrieb in den sozialen Netzwerken: „Ein harter Tag beim Mammoth Mountain MX. Bitte denkt an die Familie Zingg und betet dafür. Umarmt eure Lieben und sagt ihnen, dass ihr sie liebt.“ Racer X Illustrated schrieb auf Facebook: „Mit schwerem Herzen müssen wir den Tod des jungen Kawasaki-Talents Aidan Zingg bekannt geben.“ Die genauen Todesumstände sind noch nicht bekannt – jedoch lässt es sich vermuten, dass der 16-Jährige an den schweren Verletzungen gestorben ist. Die Behörden haben sich dazu bisher noch nicht gemeldet. Sein plötzlicher und vor allem früher Tod hinterlässt im Rennsport eine riesige Lücke.