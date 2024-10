Model (27) tot auf Brauerei-Klo gefunden

Schock im australischen Sydney! Pub-Besucher machten eine schockierende Entdeckung: Eine Frau wurde tot auf der Toilette einer Brauerei entdeckt. Es handelte sich dabei um das Model Savana Calvo – sie wurde nur 27 Jahre alt.

Pub-Besucher haben in Sydney die Leiche von Model von Savana Calvo auf einem Brauerei-Klo gefunden. Konkret handelte es sich um die „Young Henrys – Craft Brewery and Tasting Bar“ in der Wilson Street. Woran die 27-Jährige gestorben ist, konnte bisher noch nicht endgültig geklärt werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden soll es keine geben. Ihr Vater kann sich jedoch nicht vorstellen, dass sie freiwillig aus dem Leben gegangen ist.

Vor ihrem Tod erhielt sie Morddrohungen

Ihr Vater erklärt, dass Savana Calvo vor ihrem Tod mehrere Morddrohungen erhalten hat. Demnach wurde sie von mehreren Personen belästigt. „Als Vater wusste ich sehr wohl, dass sie belästigt und verfolgt wurde, und ich versuchte einzugreifen“, sagt er gegenüber der Zeitung Daily Telegraph.

„Sie hatte etwas mit zwielichtigen jungen Typen zu tun“

Sie sei zudem verschuldet gewesen und habe Kontakt zu zwielichtigen Menschen gehabt. „Es kommt immer mehr heraus: Sie hatte etwas mit zwielichtigen jungen Typen zu tun, hatte Schulden und bis vorige Woche erhielt sie mehrere Morddrohungen“, erklärt ihr Vater. Um die Familie finanziell zu entlasten und die Beerdigungskosten decken zu können, wurde eine Spendenseite eingerichtet. Die Angehörigen wollen „ihr den würdigen und herzlichen Abschied geben, den sie verdient hat.“

Knapp 18.700 Euro sind mittlerweile zusammengekommen. Ihr Vater habe auch einige Zweifel: „Wir standen uns zwar sehr nah, aber Töchter erzählen ihren Eltern nicht alles.“ Ob die Todesumstände aufgeklärt werden können, wird sich noch zeigen – für die Familie ist der Tod von Savana Calvo ein schwerer Verlust. Zahlreiche User wünschen den Angehörigen viel Kraft in der schweren Zeit.