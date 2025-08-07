Mode-Star Martha Nolan stirbt mit nur 33 Jahren

Schock in der Modewelt: Martha Nolan wurde tot auf einem Boot gefunden! Die Designerin wurde nur 33 Jahre alt. Die Todesumstände sind noch nicht geklärt.

Die 33-Jährige wurde auf einem Boot im Montauk Yacht Club von Passanten entdeckt. Ein Mann rief die Notrufnummer an und meldete, er habe eine bewusstlose Frau auf einem Boot gefunden.

Rettungskräfte waren schnell zur Stelle – jedoch waren die Wiederbelebungsmaßnahmen nicht erfolgreich, wie US Weekly schreibt. Noch auf dem Boot wurde der Tod der jungen Designerin festgestellt. Mehrere Zeugen sollen zuvor Schreie vom Dock gehört haben. Die Polizei hat jedoch eine Gewalteinwirkung ausgeschlossen. Die Ermittlungen zu den Todesumständen dauern an.

„Ich bin wirklich gesegnet und dankbar, dich in meinem Leben gehabt zu haben“

„Wir haben gemeinsam große Träume gehabt, mehr gelacht, als es irgendjemand sonst verstehen konnte und so viel aufgebaut“, schrieb Dylan Grace, der 2023 mit Martha Nolan das Designunternehmen East x East gründete, bei Instagram. „Ich bin wirklich gesegnet und dankbar, dich in meinem Leben gehabt zu haben“, heißt es in dem Post weiter.

Martha Nolan gründete das Modelabel East x East und erlangte damit große Bekanntheit. Die 33-Jährige führte ein Jetset-Leben und unternahm Flüge mit Hubschraubern sowie Privatjets, wie aus TikTok-Videos hervorgeht.

Zuvor absolvierte sie Studiengänge in Betriebswirtschaft und digitalem Marketing am University College Dublin. Danach zog die Designerin nach New York. Mit ihrem Engagement für Nachhaltigkeit konnte sie viele Menschen überzeugen, war CEO eines Beratungsunternehmens und leitete Fashion-Projekte.