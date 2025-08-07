Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    Stars

    Mode-Star Martha Nolan stirbt mit nur 33 Jahren

    gepostet am

    Martha Nolan
    TikTok / martha_nolan

    Schock in der Modewelt: Martha Nolan wurde tot auf einem Boot gefunden! Die Designerin wurde nur 33 Jahre alt. Die Todesumstände sind noch nicht geklärt. 

    Die 33-Jährige wurde auf einem Boot im Montauk Yacht Club von Passanten entdeckt. Ein Mann rief die Notrufnummer an und meldete, er habe eine bewusstlose Frau auf einem Boot gefunden.

    Rettungskräfte waren schnell zur Stelle – jedoch waren die Wiederbelebungsmaßnahmen nicht erfolgreich, wie US Weekly schreibt. Noch auf dem Boot wurde der Tod der jungen Designerin festgestellt. Mehrere Zeugen sollen zuvor Schreie vom Dock gehört haben. Die Polizei hat jedoch eine Gewalteinwirkung ausgeschlossen. Die Ermittlungen zu den Todesumständen dauern an.

    Bailey Hutchins
    TikTok-Star litt an Darmkrebs: Bailey Hutchins stirbt mit nur 26 Jahren!

    „Ich bin wirklich gesegnet und dankbar, dich in meinem Leben gehabt zu haben“

    „Wir haben gemeinsam große Träume gehabt, mehr gelacht, als es irgendjemand sonst verstehen konnte und so viel aufgebaut“, schrieb Dylan Grace, der 2023 mit Martha Nolan das Designunternehmen East x East gründete, bei Instagram. „Ich bin wirklich gesegnet und dankbar, dich in meinem Leben gehabt zu haben“, heißt es in dem Post weiter.

    Martha Nolan gründete das Modelabel East x East und erlangte damit große Bekanntheit. Die 33-Jährige führte ein Jetset-Leben und unternahm Flüge mit Hubschraubern sowie Privatjets, wie aus TikTok-Videos hervorgeht.

    Zuvor absolvierte sie Studiengänge in Betriebswirtschaft und digitalem Marketing am University College Dublin. Danach zog die Designerin nach New York. Mit ihrem Engagement für Nachhaltigkeit konnte sie viele Menschen überzeugen, war CEO eines Beratungsunternehmens und leitete Fashion-Projekte.

    In this article:,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023