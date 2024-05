Mit Gürtel stranguliert: Annabell (13) stirbt bei Blackout-Challenge!

Die Blackout-Challenge ist gefährlich und einige Teenager bezahlen dabei mit dem Leben – dazu zählt auch Annabell. Die 13-Jährige wurde mit einem Gürtel stranguliert und ist daraufhin verstorben.

Bei der „Blackout-Challenge“ würgt man sich selbst in die Bewusstlosigkeit und stellt anschließend ein Video davon ins Netz. Genau das tat ein junges Mädchen aus dem Raum Kassel (Hessen) und hat sich so lange mit einem Gürtel stranguliert, bis sie bewusstlos wurde. Die Familie habe das Mädchen nachts im Zimmer aufgefunden. Notärzte konnten schließlich nur noch den Tod feststellen.

Mutter von Annabell warnt: „Tiktok ist sehr gefährlich“

Der gefährliche Trend kann tödliche Folgen haben – nun warnt die Mutter von Annabell davor. „Tiktok ist sehr gefährlich, man sollte immer daran denken, wie gefährlich das alles sein kann“, warnt sie in einem Interview mit dem Radiosender FFH. Die Mutter hätte nicht geglaubt, dass ihre Tochter an einer solch gefährlichen Mutprobe teilnimmt.

„Sie war nicht nur ein fröhliches, lebensfrohes Kind, sondern auch eine gute Schülerin. Es macht mich nachdenklich, dass sie sowas ausprobiert hat, das konnte ich mir nicht vorstellen“, erklärt sie in dem Gespräch. Sie appelliert: Eltern sollten mit ihren Kindern reden. „Meine Welt steht still, ich muss gerade durch die Hölle gehen, das wünsche ich keinem anderen“, so ihre Mutter.

Immer wieder sterben Teenager bei der „Blackout-Challenge“

Der Trend „Blackout-Challenge“ hält sich seit dem Jahr 2021 hartnäckig bei TikTok. Unzählige Videos wurden von Teenagern hochgeladen, wie sie sich würgen. Die Polizei warnt ausdrücklich vor solchen Challenges. Auch in anderen Ländern sind schon einige Jugendliche an der Mutprobe verstorben oder haben sich schwer verletzt.

„Hot Chip Challenge“ ist genauso gefährlich

Zuletzt sorgte auch die „Hot Chip Challenge“ bei TikTok für Aufsehen. Bei dem Hype isst man besonders scharfe Chips – ein 14-Jähriger ist in den USA daran bereits verstorben. In Deutschland wurden die Chips daraufhin verboten. Einer Studie der Medienanstalt NRW zufolge sind ein Drittel der auf Tiktok verbreiteten Challenge-Videos „potenziell schädlich“.