Mit dieser geringen Rente muss Showmaster Thomas Gottschalk auskommen

Thomas Gottschalk ist einer der erfolgreichsten Showmaster in Deutschland. Der Entertainer macht Schluss mit großen Shows am Samstagabend im TV. In einem Interview hat er verraten, wie gering seine Rente ist.

Der Moderator ist eine feste Größe in der TV-Landschaft. Thomas Gottschalk präsentierte mehrere Jahrzehnte lang nicht nur die ZDF-Show „Wetten, dass..?“, sondern auch zahlreiche weitere andere Shows. Seit einigen Jahren ist er auch in dem RTL-Erfolgsformat „Denn sie wissen nicht, was passiert!“ gemeinsam mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch zu sehen.

Am 6. Dezember 2025 macht Thomas Gottschalk in „Denn sie wissen nicht, was passiert!“ endgültig Schluss und verabschiedet sich in die TV-Rente. Zumindest größere Shows am Samstagabend will der 75-Jährige nicht mehr präsentieren.

So wenig Rente bekommt Thomas Gottschalk

Thomas Gottschalk machte vor einigen Jahren jedoch ein trauriges Geständnis: Seine gesetzliche Rente beträgt nur 915,79 und müsse zwei Tage in der Woche arbeiten, da diese nicht ausreiche. „Das verdanke ich meiner Festanstellung beim Bayerischen Rundfunk in den achtziger Jahren“, verrät Thomas Gottschalk damals in einem Interview mit dem „Handelsblatt“. Seine Rente liege weit unter dem Durchschnitt von rund 1.350 Euro.

Thomas Gottschalk verabschiedet sich bei RTL in TV-Rente

Es wird ein großer, emotionaler Abschied nach sieben Jahren und 47 Folgen: RTL zeigt am 6.12.2025 um 20.15 Uhr live eine neue Ausgabe von „Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“. Diesmal steht der Abend unter einem besonderen Vorzeichen: Für Thomas Gottschalk, Deutschlands Entertainer Nr. 1, wird es auf eigenen Wunsch der letzte Auftritt in einer großen Samstagabendshow sein.

Noch ein letztes Mal trifft am Nikolaustag Deutschlands beliebtestes Entertainment-Trio ohne jede Vorbereitung auf abenteuerliche Spiele, überraschende Promi-Gäste und unvorhersehbare Herausforderungen. Wie immer entscheidet sich erst während der Live-Sendung, wer moderiert und wer im Team für die eigene Zuschauertribüne antritt.

Zuletzt sorgte Thomas Gottschalk beim BAMBI, verliehen von Hubert Burda Media, für Gesprächsstoff. Zunächst erkannte er Popstar Cher nicht und mit einem missglückten Spruch über Frauen sorgte der Entertainer für Kopfschütteln. Später entschuldigte er sich bei Instagram: „Das Zitat in Bezug auf ‚Frauen ernst nehmen‘ nehme ich hiermit ausdrücklich zurück und entschuldige mich dafür. Ich nehme Frauen sehr ernst. Niemand weiß das besser als meine.“