    TV

    Mit diesem Song endete die Ära der Musikvideos bei MTV

    gepostet am

    MTV
    Paramount

    Einige Stunden früher als geplant war Schluss mit Musikvideos bei MTV. Die Ära endete in den frühen Morgenstunden des 31. Dezember 2025. Der letzte Song kam von Kraftwerk. 

    Mit Musikvideos ist MTV bekannt geworden. Doch damit ist nun Schluss: Der Musikkanal verzichtet künftig komplett auf Musikvideos. Stattdessen setzen die Verantwortlichen nun auf Reality-Shows. Zuletzt waren die Clips, welche den Sender groß gemacht haben, zwar vorwiegend nur noch im Nachtprogramm zu sehen – jedoch füllte das Genre noch immer viele Stunden.

    Paramount hatte ursprünglich angekündigt, dass in den frühen Morgenstunden des Neujahrstags das letzte Musikvideo laufen wird – das wurde jedoch auf den 31. Dezember 2025 vorgezogen. Letztmalig zeigte der Kanal die Sendung „MTV In the Mix“. Wer das letzte Video sehen wollte, musste sich die Nacht um die Ohren schlagen. Denn dieses lief gegen 6 Uhr morgens.

    MTV
    Das Ende einer Ära: MTV streicht Musikvideos ganz aus dem Programm

    Begonnen wurde die Playlist mit „The Memory Remains“ von Metallica, danach folgte „I’m Afraid of Americans“ von David Bowie. In den letzten Minuten liefen die Musikvideos zu „Ban all the Music“ von Nothing But Thieves, „All these things are gone“ von The Young Punx, „Come Back Clean“ von The Crystal Method feat. Emily Haines, „Never Gonna Give You Up“ von Lisa Stansfield und „Pretend we’re dead“ von L7, wie „Digitalfernsehen“ berichtet.

    Kraftwerk beendet die Musikvideo-Ära bei MTV

    Das letzte Video kam von Kraftwerk mit dem Song „Musique non stop“ – damit endete die jahrzehntelange Ära. Neben dem Ende der Musikvideos stellt Paramount auch die Pay-TV-Kanäle von MTV zum Jahreswechsel ein. Bei MTV Music entschied man sich übrigens beim letzten Song für „Video Killed The Radio Star“ – mit dem Musikvideo begann die Ära im Jahr 1981. Einige User haben bei „Digitalfernsehen“ die Playlist der letzten Musikvideostrecke bei MTV mitgeschrieben.

    Das war die Playlist der letzten MTV-Musiksendung

    Metallica – The Memory Remains
    David Bowie – I’m Afraid Of Americans
    Deutsch Amerikanische Freundschaft – Der Sheriff
    Radiohead – Idioteque
    Incubus – Megalomaniac
    Skunk Anansie – You’ll Follow Me Down
    Placebo – Pure Morning
    Depeche Mode – Goodnight Lovers
    Massive Attack – Unfinished Sympathy
    The Verve – Lucky Man
    Surrogat – Hell In Hell
    The Cure – Boys Don’t Cry
    Nick Cave & the Bad Seeds – Weeping Song
    Madonna – Drowned World – Substitute For Love
    Busta Rhymes – Gimme Some Mo‘
    Das Bo – Türlich, Türlich (Sicher Dicker)
    Propellerheads ft. Shirley Bassey – History Repeating
    Guano Apes – No Speech
    Alice In Chains – Would?
    Coldplay – Trouble
    Tocotronic – Auf Dem Pfad Der Dämmerung
    Duran Duran – Save A Prayer
    Die Ärzte – Manchmal Haben Frauen…
    Michael Jackson – Remember The Time
    Maniac Street Preachers – If You Tolerate This Your Children Will Be Next
    Eurythmics – Don’t Ask Me Why
    Die Toten Hosen – Azzurro
    Björk – Army Of Me
    Deichkind feat. Nina – Bon Voyage
    The BlueBoy – Remember Me
    Natalie Cole with Nat ‚King‘ Cole – Unforgettable
    Freundeskreis – Halt Dich An Deiner Liebe Fest
    Hole – Malibu
    The Cardigans – Erase / Rewind
    2raumwohnung – Wir Sind Die Anderen (Frühling 2007)
    Faith No More – Digging The Grave
    Peter Gabriel – Digging In The Dirt
    U2 – Staring At The Sun
    Dire Straits – Money For Nothing
    The Prodigy – Take Me To The Hospital
    Jazzkantine – Krankenhaus
    Babyshambles – Fuck Forever
    Nothing But Thieves – Ban All The Music
    The Young Punx – All These Things Are Gone
    The Crystal Method feat Emily Haines – Come Back Clean (Kaskade Remix)
    Lisa Stansfield – Never, Never Gonna Give You Up
    L7 – Pretend We’re Dead
    Kraftwerk – Musique Non Stop

