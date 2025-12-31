Mit diesem Song endete die Ära der Musikvideos bei MTV

Einige Stunden früher als geplant war Schluss mit Musikvideos bei MTV. Die Ära endete in den frühen Morgenstunden des 31. Dezember 2025. Der letzte Song kam von Kraftwerk.
Mit Musikvideos ist MTV bekannt geworden. Doch damit ist nun Schluss: Der Musikkanal verzichtet künftig komplett auf Musikvideos. Stattdessen setzen die Verantwortlichen nun auf Reality-Shows. Zuletzt waren die Clips, welche den Sender groß gemacht haben, zwar vorwiegend nur noch im Nachtprogramm zu sehen – jedoch füllte das Genre noch immer viele Stunden.
Paramount hatte ursprünglich angekündigt, dass in den frühen Morgenstunden des Neujahrstags das letzte Musikvideo laufen wird – das wurde jedoch auf den 31. Dezember 2025 vorgezogen. Letztmalig zeigte der Kanal die Sendung „MTV In the Mix“. Wer das letzte Video sehen wollte, musste sich die Nacht um die Ohren schlagen. Denn dieses lief gegen 6 Uhr morgens.
Begonnen wurde die Playlist mit „The Memory Remains“ von Metallica, danach folgte „I’m Afraid of Americans“ von David Bowie. In den letzten Minuten liefen die Musikvideos zu „Ban all the Music“ von Nothing But Thieves, „All these things are gone“ von The Young Punx, „Come Back Clean“ von The Crystal Method feat. Emily Haines, „Never Gonna Give You Up“ von Lisa Stansfield und „Pretend we’re dead“ von L7, wie „Digitalfernsehen“ berichtet.
Kraftwerk beendet die Musikvideo-Ära bei MTV
Das letzte Video kam von Kraftwerk mit dem Song „Musique non stop“ – damit endete die jahrzehntelange Ära. Neben dem Ende der Musikvideos stellt Paramount auch die Pay-TV-Kanäle von MTV zum Jahreswechsel ein. Bei MTV Music entschied man sich übrigens beim letzten Song für „Video Killed The Radio Star“ – mit dem Musikvideo begann die Ära im Jahr 1981. Einige User haben bei „Digitalfernsehen“ die Playlist der letzten Musikvideostrecke bei MTV mitgeschrieben.
Das war die Playlist der letzten MTV-Musiksendung
Metallica – The Memory Remains
David Bowie – I’m Afraid Of Americans
Deutsch Amerikanische Freundschaft – Der Sheriff
Radiohead – Idioteque
Incubus – Megalomaniac
Skunk Anansie – You’ll Follow Me Down
Placebo – Pure Morning
Depeche Mode – Goodnight Lovers
Massive Attack – Unfinished Sympathy
The Verve – Lucky Man
Surrogat – Hell In Hell
The Cure – Boys Don’t Cry
Nick Cave & the Bad Seeds – Weeping Song
Madonna – Drowned World – Substitute For Love
Busta Rhymes – Gimme Some Mo‘
Das Bo – Türlich, Türlich (Sicher Dicker)
Propellerheads ft. Shirley Bassey – History Repeating
Guano Apes – No Speech
Alice In Chains – Would?
Coldplay – Trouble
Tocotronic – Auf Dem Pfad Der Dämmerung
Duran Duran – Save A Prayer
Die Ärzte – Manchmal Haben Frauen…
Michael Jackson – Remember The Time
Maniac Street Preachers – If You Tolerate This Your Children Will Be Next
Eurythmics – Don’t Ask Me Why
Die Toten Hosen – Azzurro
Björk – Army Of Me
Deichkind feat. Nina – Bon Voyage
The BlueBoy – Remember Me
Natalie Cole with Nat ‚King‘ Cole – Unforgettable
Freundeskreis – Halt Dich An Deiner Liebe Fest
Hole – Malibu
The Cardigans – Erase / Rewind
2raumwohnung – Wir Sind Die Anderen (Frühling 2007)
Faith No More – Digging The Grave
Peter Gabriel – Digging In The Dirt
U2 – Staring At The Sun
Dire Straits – Money For Nothing
The Prodigy – Take Me To The Hospital
Jazzkantine – Krankenhaus
Babyshambles – Fuck Forever
Nothing But Thieves – Ban All The Music
The Young Punx – All These Things Are Gone
The Crystal Method feat Emily Haines – Come Back Clean (Kaskade Remix)
Lisa Stansfield – Never, Never Gonna Give You Up
L7 – Pretend We’re Dead
Kraftwerk – Musique Non Stop