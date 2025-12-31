Mit diesem Song endete die Ära der Musikvideos bei MTV

Einige Stunden früher als geplant war Schluss mit Musikvideos bei MTV. Die Ära endete in den frühen Morgenstunden des 31. Dezember 2025. Der letzte Song kam von Kraftwerk.

Mit Musikvideos ist MTV bekannt geworden. Doch damit ist nun Schluss: Der Musikkanal verzichtet künftig komplett auf Musikvideos. Stattdessen setzen die Verantwortlichen nun auf Reality-Shows. Zuletzt waren die Clips, welche den Sender groß gemacht haben, zwar vorwiegend nur noch im Nachtprogramm zu sehen – jedoch füllte das Genre noch immer viele Stunden.

Paramount hatte ursprünglich angekündigt, dass in den frühen Morgenstunden des Neujahrstags das letzte Musikvideo laufen wird – das wurde jedoch auf den 31. Dezember 2025 vorgezogen. Letztmalig zeigte der Kanal die Sendung „MTV In the Mix“. Wer das letzte Video sehen wollte, musste sich die Nacht um die Ohren schlagen. Denn dieses lief gegen 6 Uhr morgens.

Begonnen wurde die Playlist mit „The Memory Remains“ von Metallica, danach folgte „I’m Afraid of Americans“ von David Bowie. In den letzten Minuten liefen die Musikvideos zu „Ban all the Music“ von Nothing But Thieves, „All these things are gone“ von The Young Punx, „Come Back Clean“ von The Crystal Method feat. Emily Haines, „Never Gonna Give You Up“ von Lisa Stansfield und „Pretend we’re dead“ von L7, wie „Digitalfernsehen“ berichtet.

Kraftwerk beendet die Musikvideo-Ära bei MTV

Das letzte Video kam von Kraftwerk mit dem Song „Musique non stop“ – damit endete die jahrzehntelange Ära. Neben dem Ende der Musikvideos stellt Paramount auch die Pay-TV-Kanäle von MTV zum Jahreswechsel ein. Bei MTV Music entschied man sich übrigens beim letzten Song für „Video Killed The Radio Star“ – mit dem Musikvideo begann die Ära im Jahr 1981. Einige User haben bei „Digitalfernsehen“ die Playlist der letzten Musikvideostrecke bei MTV mitgeschrieben.

Das war die Playlist der letzten MTV-Musiksendung

Metallica – The Memory Remains

David Bowie – I’m Afraid Of Americans

Deutsch Amerikanische Freundschaft – Der Sheriff

Radiohead – Idioteque

Incubus – Megalomaniac

Skunk Anansie – You’ll Follow Me Down

Placebo – Pure Morning

Depeche Mode – Goodnight Lovers

Massive Attack – Unfinished Sympathy

The Verve – Lucky Man

Surrogat – Hell In Hell

The Cure – Boys Don’t Cry

Nick Cave & the Bad Seeds – Weeping Song

Madonna – Drowned World – Substitute For Love

Busta Rhymes – Gimme Some Mo‘

Das Bo – Türlich, Türlich (Sicher Dicker)

Propellerheads ft. Shirley Bassey – History Repeating

Guano Apes – No Speech

Alice In Chains – Would?

Coldplay – Trouble

Tocotronic – Auf Dem Pfad Der Dämmerung

Duran Duran – Save A Prayer

Die Ärzte – Manchmal Haben Frauen…

Michael Jackson – Remember The Time

Maniac Street Preachers – If You Tolerate This Your Children Will Be Next

Eurythmics – Don’t Ask Me Why

Die Toten Hosen – Azzurro

Björk – Army Of Me

Deichkind feat. Nina – Bon Voyage

The BlueBoy – Remember Me

Natalie Cole with Nat ‚King‘ Cole – Unforgettable

Freundeskreis – Halt Dich An Deiner Liebe Fest

Hole – Malibu

The Cardigans – Erase / Rewind

2raumwohnung – Wir Sind Die Anderen (Frühling 2007)

Faith No More – Digging The Grave

Peter Gabriel – Digging In The Dirt

U2 – Staring At The Sun

Dire Straits – Money For Nothing

The Prodigy – Take Me To The Hospital

Jazzkantine – Krankenhaus

Babyshambles – Fuck Forever

Nothing But Thieves – Ban All The Music

The Young Punx – All These Things Are Gone

The Crystal Method feat Emily Haines – Come Back Clean (Kaskade Remix)

Lisa Stansfield – Never, Never Gonna Give You Up

L7 – Pretend We’re Dead

Kraftwerk – Musique Non Stop