Michelle: Überraschendes Let’s Dance-Aus!

Und schon wieder der nächste Ausfall bei „Let’s Dance“! In den vergangenen Wochen mussten immer wieder Kandidaten sowie Profitänzer aufgrund Corona-Erkrankungen pausieren. Nun muss Michelle sogar komplett aus der Show aussteigen!

Bei „Let’s Dance“ läuft es in dieser Staffel einfach nicht nach Plan. Denn die Promis haben nicht nur reihenweise Corona und müssen deshalb pausieren, muss Kandidatin Michelle komplett aus der Show aussteigen – jedoch nicht wegen Corona, sondern wegen Rückenproblemen. Ihr Arzt hat dringend abgeraten, aus gesundheitlichen Gründen weiter das Tanzbein zu schwingen.

Michelle steigt bei „Let’s Dance“ aus

„Das ist eine Hiobsbotschaft für Michelle: Die Sängerin muss „Let’s Dance“ gesundheitsbedingt leider endgültig verlassen und wird nicht mehr mit Christian Polanc über das Parkett wirbeln können. Der Grund sind starke Rückenprobleme und Michelle darf auf laut ärztlicher Anordnung in den kommenden Wochen keinen Sport machen. Wir werden dich vermissen, Michelle!“, teilten die Verantwortlichen auf dem Instagram-Kanal von „Let’s Dance“ mit.

Caroline Bosbach rückt nach

Zuletzt wirbelten Michelle und ihr Tanzpartner Christian Polac noch zu dem Song „Ohne dich" von den Interpreten „Münchner Freiheit" über das Parkett. Die zuletzt gezeigte Rumba ist mit großer körperlicher Anspannung verbunden – für jemanden, der Rückenprobleme und zudem heftige Schmerzen hat, ist das kaum noch machbar. Für Michelle wird jetzt Caroline Bosbach nachrücken. „Für Caroline Bosbach und Valentin Lusin bedeutet das aber Glück im Unglück: Die beiden können zu „Let's Dance" zurückkehren und werden in Show 6 wieder tanzen. Welcome back, ihr Lieben!", heißt es in dem Statement weiter.