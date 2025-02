Michael Holderbusch: „Supertalent“-Finalist stirbt mit 45 Jahren

Mit seiner außergewöhnlichen Stimme schaffte er es 2010 ins Finale der RTL-Show „Das Supertalent“. Nun gibt es traurige Nachrichten: Michael Holderbusch ist im Alter von 45 Jahren verstorben.

Michael Holderbusch lebte jahrelang von Hartz-IV und bewarb sich dann für „Das Supertalent“ im Jahr 2010. In der RTL-Show konnte der Musiker dann einen Traum erfüllen und schaffte es ins Finale der Sendung. Mit seiner außergewöhnlichen Stimme konnte der Sänger die Juroren Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Sylvie Meis überzeugen. Dennoch hat es für den Sieg nicht ganz gereicht.

„Supertalent“-Finalist wird nur 45 Jahre alt

Auch die Zuschauer konnte der Musiker auf ganzer Linie überzeugen. Mit der Ballade „Waltzing Mathilda“ von Rod Stewart sorgte Michael Holderbusch im Halbfinale für Gänsehaut und der Kandidat wurde oft mit Superstars wie Joe Cocker und Tom Jones verglichen. In der Finalshow sang er die Ballade „You Are So Beautiful“ von Joe Cocker.

Auch, wenn Michael Holderbusch die Staffel von „Das Supertalent“ nicht gewann – auch mit dem zweiten Platz schaffte er seinen Durchbruch und kam endlich weg von Hartz-IV. Mit dem „Supertalent“-Gewinner Michael Hirte von 2008 ging er sogar auf Deutschland-Tournee. Rund um seine Heimatstadt Baunatal trat der Musiker oft auf und heizte dem Publikum ordentlich ein.

Die genaue Todesursache ist nicht bekannt

Zuletzt ist es um den Sänger deutlich ruhiger geworden – offenbar hatte er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Wie mehrere regionale Medien wie HNA berichten, ist Michael Holderbusch im Alter von nur 45 Jahren verstorben. Die genaue Todesursache ist bisher nicht bekannt.

Der plötzliche Tod von Michael Holderbusch kommt für viele seiner Fans und Freunde völlig unerwartet. In den sozialen Netzwerken bekunden Fans ihr Beileid. „Du hast eine fantastische Band da oben im Himmel, Michael, als einer von ihnen. Gute Reise“, schreibt beispielsweise ein Fan. „Wir werden dich vermissen, mein Freund“ oder „Danke für die vielen tollen Abende“ heißt es in weiteren Kommentaren.