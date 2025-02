Michael Holderbusch: Dieter Bohlen trauert um toten „Supertalent“-Star

Im Alter von nur 45 Jahren ist Michael Holderbusch verstorben. Bekannt wurde der Sänger durch die RTL-Show „Das Supertalent“. Nicht nur seine Fans sind schockiert, sondern auch Dieter Bohlen.

Michael Holderbusch konnte bei „Das Supertalent“ mit seiner außergewöhnlichen Stimme bei den Zuschauern und der Jury punkten. Im Jahr 2010 schaffte es der Sänger sogar ins Finale der RTL-Show – für den Sieg hat es aber nicht gereicht. Und dennoch war es für ihn sein musikalischer Durchbruch. Er lebte zuvor jahrelang von Hartz-IV und konnte seit der Teilnahme an dem RTL-Format von der Musik leben.

Zuletzt hatte Michael Holderbusch offenbar mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nun ist er im Alter von 45 Jahren verstorben. Der Tod lässt auch Chef-Juror Dieter Bohlen nicht kalt. „Er war ein Bär von einem Mann, aber auf der anderen Seite super sensibel. […] Er war mir vom ersten Moment super sympathisch“, sagt Dieter Bohlen in der Bild-Zeitung.

Der Chef-Juror fügt hinzu: „Wenn so ein Mensch so früh gehen muss, ist das immer sehr, sehr traurig. Es tut mir für seine Freunde, Familie und Bekannten sehr leid.“ Michael Holderbusch wurde mit Superstars wie Joe Cocker und Tom Jones verglichen. Für einen Gänsehaut-Moment sorgte er vor allem im Halbfinale mit seiner Performance zum Song „Waltzing Matilda“. „Die Stimme ging einfach ins Herz, weil er echt gefühlt hat, was er gesungen hat“, so der Juror.

„Sein Problem war, dass er immer zu wenig an sich selbst gedacht hat“

Und weiter meint Dieter Bohlen: „Als wir uns unterhalten haben, kam da wirklich ein Typ mit wahnsinnigem Einfühlungsvermögen und Gefühl rüber. Er hat zu gehört, verstanden und alles gegeben, was in ihm steckte. […] Sein Problem war, dass er immer zu wenig an sich selbst gedacht hat.“ In den sozialen Netzwerken trauern viele Fans um den Musiker. Die Todesursache von Michael Holderbusch ist bisher nicht bekannt.