Micaela Schäfer: Das sagt sie zum Dschungelcamp-Cast!

Micaela Schäfer war selbst im Dschungelcamp und freut sich sehr auf die neue Staffel. In einem KUKKSI-Interview spricht die Erotikschnecke über ihren Favoriten der diesjährigen Staffel, wer die größte Zicke werden könnte und was sie generell von dem Cast hält.

Das Erotikmodel findet den Dschungel-Cast sehr gut – auch, wenn sie einige Namen nicht kennt. „Ich finde den Dschungel-Cast richtig gut. Ich kenne zwar ehrlich gesagt einige nicht wie Staubsauger-Vertreter Fabio Knez oder GNTM-Kandidatin Anya Elsner. Auch Kim Virginia kenne ich nicht. Aber es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass man nicht urteilen sollte. Denn es zählt nicht der große Name oder Bekanntheitsgrad, da es keine Garantie ist, dass sie auch unterhalten“, sagt Micaela Schäfer im exxklusiven Interview mit KUKKSI.

„Ich war damals im Dschungel die Unbekannteste. Bei dem Cast ist von allen etwas dabei – auch für die ältere Generation wie Heinz Hoenig. Er ist ein großer Star, kommt aus einer anderen Generation und trifft auf die neuen Reality-Sternchen. Lucy finde ich auch toll und kommt aus der ersten älteren Casting-Generation. Sarah Kern und Cora Schumacher sind ja auch schon lange in der High Society dabei, welche das TV-Leben genau kennen. Ich freue mich sehr auf die Staffel. Jeder will gewinnen und Aufmerksamkeit haben – deshalb wird es da auch richtig knallen“, so die Nacktschnecke weiter.

Zwischen diesen Kandidaten könnte es knallen

Und wer wird laut Micaela Schäfer die größte Zicke und zwischen wen könnte es knallen? „Wer die größte Zicke wird, ist schwer zu sagen. Rein vom optischen wirken Sarah Kern und Cora Schumacher zickig. Ich glaube aber, man könnte sich täuschen. Ich könnte mir vorstellen, dass auch Kim Virginia eine Zicke sein könnte. Mal schauen, ob ich recht behalte“, meint das Erotikmodel. Und weiter: „Ich glaube, dass es zwischen den Generationen krachen könnte. Beispielsweise ein Heinz Hoenig, welcher ganz anders berühmt und aufgewachsen ist. Er hat zudem eine andere Arbeitsphilosophie – mir ist es eh ein Rätsel, weshalb er überhaupt ins Dschungelcamp geht. Weil meistens ist es so, dass die großen Stars da gar nicht mitmachen – aber Geld stinkt nicht. Wenn Heinz Hoenig auf die Nachwuchsgeneration trifft wie Mike Heiter, könnte es zwischen den beiden schon knallen, weil da die Toleranz etwas fehlt. Es spielt vielleicht etwas Neid eine Rolle. Vielleicht ist Heinz Hoenig auch einfach ein cooler Opa. Bei den Mädels kann ich mir das auch vorstellen, denn Cora Schumacher ist nicht auf den Mund gefallen.“

Er könnte der Langweiler im Dschungelcamp werden

Wer könnte der größte Langweiler laut Micaela Schäfer im Dschungelcamp sein? „Es ist schwierig, wenn man die Leute nicht kennt, das zu beurteilen. Es könnte aber Heinz Hoenig sein, weil es in der Vergangenheit öfter so war – die Älteren sind etwas schläfrig, nicht mehr ganz fit und brauchen ihre Ruhezeiten. Der Dschungel macht einen ja auch echt fertig. Die älteren Stars aus den 80ern oder 90ern kennen solche Reality-Formate auch nicht, sich auf das Minimalste zu reduzieren, ohne Zucker und wenig Essen auszukommen. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass Heinz Hoenig schon etwas darunter leiden wird. Viele andere haben bereits Reality-Erfahrung in solchen Formaten. Man darf im Dschungel generell nicht zu lieb sein oder es allen recht machen, denn dann geht man auch unter. Ich war mit Mike Heiter gemeinsam in einem anderen Format und da war er nicht so unterhaltsam. Es kann sein, dass er auch nicht so rockt“, so Micaela Schäfer.

Das ist der Favorit von Micaela Schäfer

Micaela Schäfer hat einen klaren Favoriten, wie sie uns verrät. „Vom jetzigen Stand würde ich auf Lucy tippen. Sie ist total sympathisch, ich bin mit ihr aufgewachsen und war ein großer ‚No Angels'-Fan. Sie ist zudem sehr herzlich und sehe in ihrer Persönlichkeit keine Missgunst, Neid oder Hass. Sie hat eine große Karriere hinter sich und muss sich nicht mehr beweisen. Ich kenne diesen Staubsauger-Herren nicht, aber ich finde ihn von Bildern und Videos her lustig. Der sieht total strange aus, aber wirkt sehr interessant. Auf den freue ich mich total. Deshalb ist es mein heimlicher Dschungel-Favorit. Twenty4tim kenne ich auch und er wird ebenfalls alles geben. Er hat eine starke Community hinter sich und hat viel zu erzählen. Es wird sich zeigen, ob das ausreicht, die Dschungelkrone zu bekommen. Aber wir wissen ja, dass die Karten neu gemischt werden, sobald der Dschungel beginnt."