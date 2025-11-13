„Menschlich ausgenutzt“: Sarah Joelle Jahnel schließt mit Ersin ab

Sarah Joelle Jahnel ist wieder schwanger! Das verkündete die „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin in den sozialen Netzwerken. Gleichzeitig nutzte sie die Gelegenheit, um mit ihrer Beziehung abzuschließen.

Die Reality-TV-Bekanntheit gab bei Instagram einige Neuigkeiten bekannt. Demnach erwartet die 36-Jährige ein Kind – sie stellte auch klar, dass Ersin nicht der Vater des Kindes hat. Gleichzeitig gab sie ein abschließendes Statement zu der Beziehung mit Ersin ab.

Sie wolle sich ab sofort „auf meine Gesundheit, meine Kinder und ein zukünftiges, stabiles Umfeld“, kündigte Sarah Joelle Jahnel an. Die 36-Jährige wolle mit Menschen, die sie „finanziell und menschlich ausgenutzt haben“, nichts mehr zu tun haben und aus ihrem Umfeld verbannen.

„Rückblickend war es ein Fehler, erneut im ‚Sommerhaus‘ in die Öffentlichkeit zu gehen“

Die Teilnahme am „Sommerhaus der Stars“ bezeichnete sie als Fehler: „Rückblickend war es ein Fehler, erneut im ‚Sommerhaus‘ in die Öffentlichkeit zu gehen und meiner kaputten und toxischen Ex-Beziehung eine Plattform zu geben.“

„Es gab in der Vergangenheit schon eine Stillgeburt“

Dann offenbarte Sarah Joelle Jahnel noch einen tragischen Moment aus ihrer Vergangenheit: „Es gab in der Vergangenheit schon eine Stillgeburt, die ganz privat gehalten wurde, und rückblickend bin ich dankbar, dass kein Kind in eine derart belastende und toxische Beziehung hineingeboren wurde.“

In der letzten Zeit sei viel vorgefallen – dennoch wünscht sie ihrem Ex nur das Beste und richtet noch einige Worte an Ersin. „Ich wünsche meinem Ex-Partner alles Gute. Ich denke, wir sind beide froh, aus unserer alten, toxischen Beziehungsdynamik nach jahrelangem Hin und Her endlich ausbrechen zu können“, schreibt die 36-Jährige.

Sie sah sich gezwungen, ihre Schwangerschaft öffentlich zu machen und erklärte auch die Gründe. „Da in den letzten Wochen zahlreiche Gerüchte und falsche Behauptungen über meine private Situation aufgekommen sind, spreche ich nun selbst. Ich bin schwanger, und da ich derzeit gemeinsam mit meinem Ex-Partner in einer TV-Produktion zu sehen bin, verstehe ich, dass dies bei einigen Menschen für Verwirrung sorgen kann“, erklärte die „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin.