Richard „Mörtel“ Lugner ist tot! Das berichten österreichische Medien. Er wurde 91 Jahre alt.

Demnach gab es am Montagmorgen einen Rettungseinsatz in seiner Villa in Döblin, wie österreichische Medien melden. Die Einsatzkräfte sollen Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet haben – diese waren jedoch erfolglos.

