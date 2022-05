Massaker in Texas: Amok-Schütze tötet 19 Kinder an Grundschule!

In Texas ist es zu einem schrecklichen Massaker gekommen! Ein Amok-Schütze hat an einer Grundschule mehrere Kinder getötet. Auch zwei Erwachsene sind gestorben. Der Täter wurde erschossen.

Ein 18-Jähriger hat 19 Kinder an einer Grundschule in der Kleinstadt Uvalde in Texas getötet. Gouverneur Greg Abbott? sprach von einer schrecklichen und grausamen Tat. Der Attentäter soll sich in der Schule teilweise verschanzt haben und hatte dann das Blutbad angerichtet. Ein Gewehr sowie eine Handfeuerwaffe kamen dabei zum Einsatz. Vor den Massaker soll er seine Großmutter erschossen haben – danach machte er sich zur Schule. Die Motive für die schreckliche Tat sind noch völlig unklar.

Joe Biden hat sich mittlerweile auch zu dem Amoklauf geäußert. „Als Nation müssen wir uns fragen, wann in Gottes Namen wir der Waffenlobby die Stirn bieten werden“, sagte der US-Präsident in einer Rede an die Nation aus dem Weißen Haus. „Die Vorstellung, dass ein 18-jähriger Junge in ein Waffengeschäft gehen und Sturmgewehre kaufen kann, ist einfach falsch.“ Biden wurde deutlich: „Ich bin es leid. Wir müssen handeln.“

US-Senator aus Connecticut, Chris Murphy richtete ebenfalls bewegende Worte an seine Sensatskollegen. „Warum verbringen Sie so viel Zeit damit, für den Senat der Vereinigten Staaten zu kandidieren? Warum machen Sie sich die Mühe, diesen Job zu bekommen (…), wenn Ihre Antwort lautet, dass wir nichts tun, während diese Metzelei zunimmt und unsere Kinder um ihr Leben rennen?“, fragte er. Es handelte sich bisher um den blutigsten Amoklauf in der Geschichte von Texas. In den USA kommt es immer wieder zu Schießereien oder Amokläufen in Schulen – schon länger wird gefordert, dass die Waffengesetze verschärft werden.