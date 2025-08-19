Martin Rütter leidet unter Misophonie: „Ich kann es wirklich nur sehr schwer aushalten“

Martin Rütter begeistert mit seinen Sendungen im TV ein Millionenpublikum. Als Hundeprofi machte er sich in den vergangenen Jahren einen Namen und gibt wertvolle Tipps im Umgang mit dem Vierbeiner. Nun macht der TV-Star ein überraschendes Geständnis.

Gemeinsam snacken auf der Couch? Für Hundeprofi Martin Rütter ist das eine Horror-Vorstellung. Denn der bekannte TV-Star leidet an Misophonie und spricht nun offen darüber.

Bei Misophonie handelt es sich um eine Überempfindlichkeit gegenüber alltäglichen Geräuschen. Die Bezeichnung leitet sich von den griechischen Begriffen „misos“ und „phone“ ab. Es bedeutet übersetzt Hass auf Geräusche. In der Lebensgestaltung, Alltagsbewältigung und der psychischen Gesundheit kann es für Betroffene zu Einschränkungen kommen. Es gibt jedoch passende Therapien.

„Ich habe ja Misophonie, also, ich ekel mich vor Kaugeräuschen“

„Ich habe ja Misophonie, also, ich ekel mich vor Kaugeräuschen“, sagt Martin Rütter im Podcast „Toast Hawaii“ mit Gastgeberin Bettina Rust. Erstmals erlebte er das bei seiner Ex-Freundin – ihre Kaugeräusche konnte der 55-Jährige nicht mehr ertragen. Zu dem Zeitpunkt sei die Beziehung aber am Ende gewesen: „Guck mal, weil die Liebe so erloschen ist, kannst du es nicht mehr ertragen, wie sie kaut.“

Das Phänomen kam bei Martin Rütter dann jedoch häufiger vor. Ganz normale Essgeräusche wie bei einem Freund konnte er plötzlich nicht mehr ertragen. „Es war nur mein Geräusch-Problem“, schildert Martin Rütter. Seine Podcast-Kollegin Katharina Adick habe ihn laut RTL darauf aufmerksam gemacht, dass er an Misophonie leiden könnte. Und genauso war es dann auch.

„Aber ich kann es wirklich nur sehr schwer aushalten“

„Das ist wirklich schlimm, weil die Menschen, die die Geräusche beim Essen machen, machen ja eigentlich keine anderen Geräusche als ich. Aber ich kann es wirklich nur sehr schwer aushalten“, so Martin Rütter. Auch bei seinen Kindern wird das zum Problem. „Je älter ich werde, desto schlimmer wird es“, so Martin Rütter. Fressgeräusche von Hunden seien aber kein Problem.