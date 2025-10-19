Marc Lürbke: FDP-Fraktionsvize stirbt mit 48 Jahren

Für die Politik in Nordrhein-Westfalen ist es ein schwerer Verlust: FDP-Politiker Marc Lürbke ist tot. Er starb nach einer kurzen, schweren Krankheit im Alter von 48 Jahren.

Der FDP-Politiker Marc Lürbke ist am Samstag nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 48 Jahren verstorben. In einer persönlichen Erklärung hatte er vor wenigen Wochen seine Krebserkrankung bekanntgegeben.

„Ohne Gesundheit ist alles nichts – das wird einem besonders bewusst, wenn man selbst mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung wie Krebs konfrontiert wird“, zitierte die Neue Westfälische damals aus seiner persönlichen Erklärung. „Ich bitte um Verständnis, dass ich mich in dieser Zeit vor allem auf meine Krebsbehandlung und meine Gesundheit konzentriere“, hieß es darin weiter.

Er zeigte sich optimistisch – nur anderthalb Monate später ist er verstorben. Der Vater von zwei Söhnen lebte in Paderborn. Seit dem Jahr 2012 saß der Politiker im Düsseldorfer Landtag. Er war dort stellvertretender Vorsitzender sowie innenpolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion NRW. Er gehörte außerdem dem FDP-Landesvorstand an, war Paderborner Kreisvorsitzender seiner Partei sowie Bezirksvorsitzender der FDP in Ostwestfalen-Lippe.

„Marc war ein großartiger Mensch und geschätzter Kollege“

Anlässlich des Todes von Marc Lürbke erklärt der FDP-Bundesvorsitzende Christian Dürr: „Die Freien Demokraten trauern um ihren Freund, Landtagsabgeordneten und langjährigen liberalen Mitstreiter Marc Lürbke. Marc war ein großartiger Mensch und geschätzter Kollege, der unserer Partei schmerzlich fehlen wird. Sein unermüdlicher Einsatz für Rechtsstaatlichkeit, innere Sicherheit und die Verteidigung der individuellen Freiheit sind für uns alle ein Vorbild. Sein viel zu früher Tod erfüllt unsere Partei mit tiefer Trauer. Meine Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seiner Familie.“

„Wir trauern um einen geschätzten Freund, Weggefährten und Mitstreiter, dessen Stimme und Menschlichkeit uns sehr fehlen werden“, schreibt der Bezirksvorstand der FDP Ostwestfalen-Lippe in einer Pressemitteilung. Und weiter: „Marc Lürbke hat die liberale Politik, besonders die Innenpolitik, in Nordrhein-Westfalen und in unserer Region über viele Jahre mit Leidenschaft, Klarheit und großem persönlichen Einsatz geprägt.“ Er sei ein engagierter Streiter für Freiheit und Rechtsstaatlichkeit gewesen – „und zugleich ein Mensch mit Herz, Humor und Verantwortungsbewusstsein.“