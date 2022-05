Malik Harris tritt an: So stehen die ESC-Chancen für Deutschland!

Am Samstag ist es soweit: Der Eurovision Song Contest steht an! Für Deutschland geht Malik Harris ins Rennen. Doch wie stehen eigentlich die Chancen? Laut einer Umfrage könnte das Ergebnis auch diesmal enttäuschend ausfallen.

Droht uns diesmal wieder ein Debakel beim Eurovision Song Contest? In den vergangenen Jahren belegte Deutschland meist eher die letzten Plätze und konnte in dem Musikwettbewerb auf der internationalen Bühne überhaupt nicht punkten. Mit dem Hit „Rockstars“ von Malik Harris soll in diesem Jahr nun alles anders werden. Doch eine Umfrage zeigt: Die Chancen stehen für Deutschland leider diesmal auch alles andere als gut.

Droht Deutschland wieder ein Debakel?

Laut einer Umfrage der OGAE (Organisation Générale des Amateurs de l’Eurovision) könnte das Ergebnis auch diesmal eher enttäuschend ausfallen. Laut einem Voting des europäischen ESC-Fanclub OGAE landet Malik Harris mit zwei Punkten auf dem 24. Platz. Um die 40 Teilnehmer*innen treten beim Eurovision Song Contest an – Deutschland würde demnach dann nur im Mittelfeld landen. Immerhin: Es wäre ein besseres Ergebnis als in den vergangenen Jahren, aber zu den Favoriten zählt Malik Harris zumindest laut dem Voting definitiv nicht.

Malik Harris freut sich auf den Musikwettbewerb

Malik Harris ist dennoch optimistisch. „Allein bei der Vorstellung, mein ganzes Heimatland Deutschland bald mit meiner Musik und diesem Song, den ich letztes Jahr in meinem Schlafzimmer zu Papier gebracht habe, zu repräsentieren, bekomme ich Gänsehaut“, sagt der Sänger. Er sieht den Musikwettbewerb auch eher weniger als Konkurrenz, sondern als „ein schönes Zusammenkommen von verschiedensten tollen Künstlerinnen und Künstlern aus ganz Europa“. Die Halbfinales des Eurovision Song Contest finden am 10. und 12. Mai in Turin statt, am 14. Mai 2022 steigt dann das Finale. Nach der Ukraine-Invasion darf Russland beim ESC nicht teilnehmen, auch Belarus nimmt nicht daran teil.