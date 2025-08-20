Lungenprobleme: TikTok-Star KingBeardX stirbt mit 47 Jahren

Die TikTok-Welt ist in großer Trauer: John Crawley ist tot. Der Influencer starb im Alter von 47 Jahren. Kurz vor seinem Tod hatte er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

John Crawley starb am 18. August im North Mississippi Medical Center in Tupelo. Der Influencer, welcher vor allem unter dem Namen KingBeardX bekannt ist, wurde nur 47 Jahre alt.

Sein früherer Podcast-Partner Anthony Caruso hat die traurige Todesnachricht bestätigt. „Es tut mir wirklich leid, euch diese traurige Nachricht überbringen zu müssen, aber [KingBeardX] ist gestern verstorben“, schreibt Anthony im Rahmen einer GoFundMe-Kampagne, welche den Krankenhausaufenthalt des Influencers finanzieren sollte.

Familie sammelt Spenden für die Beerdigung

Kurz nach dem Tod gab es von Anthony Caruso ein Update: „Vielen Dank an alle, die die Spendenaktion bisher unterstützt haben. Seine Mutter hat mir gesagt, ich solle mich bei Ihnen allen bedanken. Die Spendenaktion wird fortgesetzt, um Spenden für eine Beerdigung zu sammeln und Johns Mutter zu helfen.“

„Er hatte Atemprobleme und dann hatte er letzte Woche einen Herzinfarkt“

Zwei Freunde haben danach in einem YouTube-Video weitere Details bekanntgegeben: „John war seit [mehreren] Wochen im Krankenhaus. Er hatte Atemprobleme und dann hatte er letzte Woche einen Herzinfarkt. Es ging ihm mal besser, mal schlechter, und sie dachten, er würde es schaffen, aber dann ging es ihm wieder schlechter.“

Kurz vor seinem Tod sah es eigentlich so aus, als habe sich sein Gesundheitszustand verbessert. „Ich habe gerade mit seiner Mutter gesprochen. Er kann nicht sprechen, aber er ist wach und ansprechbar, was ein gutes Zeichen ist, aber er hat immer noch Probleme mit der Lunge und der Atmung“, teilte Anthony Caruso mit. Laut TMZ soll die genaue Todesursache ein Herzstillstand gewesen sein.

James Steele, der Bestatter des Bestattungsinstituts Glenfield, sagte gegenüber TMZ: „Ich kenne ihn persönlich und weiß, dass John ein guter Kerl war. Er hat vielen Menschen etwas Gutes getan. Ich habe gerade sein Haus verlassen und war bei seiner Mutter. Wir haben gemeinsam gebetet. Sie ist im Moment am Boden zerstört, aber sie wird es schaffen.“

KingBeardX hatte rund 2,5 Millionen Follower bei TikTok und begeisterte seine Community mit seinem Humor. Die Anteilnahme bei den Fans ist riesig. „Du hattest die seltene Gabe, nicht nur für Comedy, sondern auch für zwischenmenschliche Beziehungen…“, heißt es in einem Kommentar. „Deine Videos waren ein Lichtblick in so vielen dunklen Tagen – eine Erinnerung daran, zu lachen, loszulassen und die kleinen Dinge zu genießen“, schreibt ein weiterer User.