Luke Hoß wuchs in Armut auf – jetzt will der Linken-Kandidat sein Gehalt spenden

Mit seinen 23 Jahren ist Luke Hoß der jüngste Abgeordnete im Bundestag. Der Linken-Politiker ist in Armut aufgewachsen – und will Veränderungen schaffen. Den Großteil seines Gehalts will er spenden.

Für die Linke ist der Jura-Student in den Bundestag eingezogen: Er wird mit 23 Jahren das jüngste Mitglied im neuen Parlament sein. Luke Hoß ist Kopf der Linken in Passau und will nun auch in der Bundespolitik mitmischen.

Der Linke-Kandidat ist in Armut aufgewachsen – und ist deshalb nah an den Menschen dran. „Ich bin in meinem Jura-Studium schon recht weit fortgeschritten und bringe juristische Kompetenzen mit. Aber auch meine persönliche Geschichte. Ich bin bei meiner alleinerziehenden Mutter aufgewachsen und wir haben in Armut gelebt. Ich weiß also, wie es vielen Menschen in Deutschland geht – gerade Familien mit Alleinerziehenden – die von der Politik seit Jahren nicht gesehen werden. Diese Perspektive will ich einbringen, da will ich was bewegen im Bundestag“, sagt Luke Hoß in einem Interview mit web.de.

„Ich glaube, dass abgehobene Gehälter zu abgehobener Politik führen können“

Fühlt er sich für diese Aufgabe aber nicht zu jung? „Nein, warum denn? Der Bundestag sollte die gesamte Gesellschaft repräsentieren – und da gehören auch junge Leute dazu“, so der 23-Jährige. Luke Hoß will sich von seinem Gehalt nur 2.500 Euro auszahlen – den Rest von den mehr als 11.000 Euro pro Monat will er spenden. „Ich glaube, dass abgehobene Gehälter zu abgehobener Politik führen können. Auch Bundestagsabgeordnete sollten spüren, ob die Butter oder die Miete schon wieder teurer geworden ist“, erklärt der Linken-Politiker.

Die Linke will einiges verändern – aber nicht regieren. Dazu sagt Luke Hoß: „Was wir sagen, ist: Alle wollen regieren – wir wollen verändern. Wir schielen nicht zuerst auf Regierungsposten, sondern uns geht es darum, dass wir wirklich was verändern. Wie wir diese Veränderungen anstoßen, ist zweitrangig.“

Mit der 24 Jahre alten Zada Salihovic und der 26-jährigen Charlotte Neuhäuser stellt die Partei von Luke Hoß auch den zweit- und drittjüngsten Abgeordneten. Die Linke stellt aber auch den ältesten Abgeordneten – und zwar Gregor Gysi. Damit bekommt er auch eine besondere Ehre und wird zum Alterspräsidenten des kommenden Bundestages.