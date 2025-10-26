„Lügen“: Eric Stehfest reagiert auf Anschuldigungen von Edith

Edith Stehfest hat schwere Vorwürfe gegen ihren Ex Eric erhoben. Nun liefern sich die beiden einen heftigen Schlagabtausch im Netz und bestreiten die Anschuldigungen des anderen.

Auf Instagram teilte Edith Stehfest erschütternde Anschuldigungen gegen Eric. Die bewegenden Zeilen richtet sie vor allem an ihre beiden Kinder: „Mama findet einen Weg, damit ich euch wiedersehen kann.“

Dann wird Edith Stehfest noch deutlicher: „Auch wenn unfair und mit Gewalt gegen mich vorgegangen wird, eure Mama wollte keinen Krieg mehr… aber wie man kämpft, das weiß ich immer noch.“ Dann deutete sie noch an, dass Eric Stehfest ihr die Kinder entzogen habe: „Damit, dass du mir die Kinder nimmst, hast du jeglichen Respekt verloren.“

Eric Stehfest bestreitet die Vorwürfe

Eric Stehfest hat auf die Anschuldigungen seiner Ex reagiert und bestreitet die Vorwürfe. Er stellt vor allem klar, dass er ihr die Kinder nicht entzogen habe. „Edith hat mich überall blockiert und wollte auch keinen Kontakt zu den Kindern. Dann gab es einen schlimmen Vorfall, was die Kinder angeht, und seitdem stehe ich im Austausch mit dem Jugendamt“, schildert er in den sozialen Netzwerken. Er habe vom Jugendamt klare Anweisungen bekommen: „Es stimmt nicht, dass ich Edith die Kinder nicht geben will“, so der GZSZ-Star.

Es ist mehr als unfair, jetzt Lügen zu verbreiten

„Es ist mehr als unfair, jetzt Lügen zu verbreiten“, so Eric Stehfest. Er will vor allem eine „friedliche und faire Lösung“ finden. „Aber dafür müssen sich erst mal einige Dinge ändern. Eine halbe Wahrheit ist nichts weiter als eine höfliche Lüge“, schließt er sein Statement ab.

Vor rund einem Monat hat Eric Stehfest das Ende der Beziehung mit Edith verkündet. Der Schauspieler wollte einen respektvollen Umgang mit seiner Ex-Frau – jedoch habe sich das nach den Vorwürfen von ihr geändert und liefern sich in den sozialen Netzwerken seitdem eine Schlammschlacht.