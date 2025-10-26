Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    Stars

    „Lügen“: Eric Stehfest reagiert auf Anschuldigungen von Edith

    gepostet am

    Eric und Edith Stehfest im "Sommerhaus der Stars"
    RTL

    Edith Stehfest hat schwere Vorwürfe gegen ihren Ex Eric erhoben. Nun liefern sich die beiden einen heftigen Schlagabtausch im Netz und bestreiten die Anschuldigungen des anderen. 

    Auf Instagram teilte Edith Stehfest erschütternde Anschuldigungen gegen Eric. Die bewegenden Zeilen richtet sie vor allem an ihre beiden Kinder: „Mama findet einen Weg, damit ich euch wiedersehen kann.“

    Dann wird Edith Stehfest noch deutlicher: „Auch wenn unfair und mit Gewalt gegen mich vorgegangen wird, eure Mama wollte keinen Krieg mehr… aber wie man kämpft, das weiß ich immer noch.“ Dann deutete sie noch an, dass Eric Stehfest ihr die Kinder entzogen habe: „Damit, dass du mir die Kinder nimmst, hast du jeglichen Respekt verloren.“

    Eric und Edith Stehfest im "Sommerhaus der Stars"
    Das sind die Gründe für das Liebes-Aus von Edith und Eric Stehfest

    Eric Stehfest bestreitet die Vorwürfe

    Eric Stehfest hat auf die Anschuldigungen seiner Ex reagiert und bestreitet die Vorwürfe. Er stellt vor allem klar, dass er ihr die Kinder nicht entzogen habe. „Edith hat mich überall blockiert und wollte auch keinen Kontakt zu den Kindern. Dann gab es einen schlimmen Vorfall, was die Kinder angeht, und seitdem stehe ich im Austausch mit dem Jugendamt“, schildert er in den sozialen Netzwerken. Er habe vom Jugendamt klare Anweisungen bekommen: „Es stimmt nicht, dass ich Edith die Kinder nicht geben will“, so der GZSZ-Star.

    Es ist mehr als unfair, jetzt Lügen zu verbreiten

    „Es ist mehr als unfair, jetzt Lügen zu verbreiten“, so Eric Stehfest. Er will vor allem eine „friedliche und faire Lösung“ finden. „Aber dafür müssen sich erst mal einige Dinge ändern. Eine halbe Wahrheit ist nichts weiter als eine höfliche Lüge“, schließt er sein Statement ab.

    Vor rund einem Monat hat Eric Stehfest das Ende der Beziehung mit Edith verkündet. Der Schauspieler wollte einen respektvollen Umgang mit seiner Ex-Frau – jedoch habe sich das nach den Vorwürfen von ihr geändert und liefern sich in den sozialen Netzwerken seitdem eine Schlammschlacht.

    In this article:, ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023