Lucy Diakovska will im Dschungelcamp den Tod ihrer Mutter verarbeiten

Durch die Band „No Angels“ wurde Lucy Diakovska bekannt. Die Sängerin legte eine erfolgreiche Karriere hin. Sie musste jedoch auch einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Ihre Mutter ist vor vier Jahren verstorben.

Lucy Diakovska konnte es im Vorfeld kaum erwarten, bis das Dschungel-Abenteuer endlich beginnt. „Die Reife zu wissen, dass ich eigentlich genauso bin wie ich bin und niemand anderem zeigen muss, dass das und der Mensch, der ich bin, richtig gut ist“, sagt die Sängerin kurz vor ihrem Abflug im Interview mit RTL.

Ihre Mutter verstarb vor vier Jahren

Bis sie an den Punkt angekommen ist, hatte die Sängerin eine schwere Zeit durchleben müssen. Denn ihre Mutter ist vor rund vier Jahren nach einem Schlaganfall verstorben. „Ich glaube, dass es sehr viele Punkte gibt, an denen ich diesen Menschen testen könnte“, so die Sängerin. Im Dschungelcamp will Lucy Diakovska die herben Verluste verarbeiten – vor allem den Tod ihrer Mutter.

Bis heute habe die Sängerin damit zu kämpfen, „dass ich es nicht geschafft habe, meine Mama länger bei mir zu behalten.“ Ihre Mutter wollte immer, dass Lucy im Leben ganz vorne ist. „Sie konnte Niederlagen nicht verstehen und auch nur schwer verstehen, dass es die auch im Leben gibt – gerade für mich!“, meint sie. „Ich glaube, der Dschungel ist der richtige Weg gerade mit Ängsten umzugehen und an seine Grenzen zu gehen und zu sehen, wo die sind“, gibt sich der „No Angels“-Star zuversichtlich. Die Realityshow wird für sie ein ganz neues Abenteuer: „Ich glaube tatsächlich, dass ich diesen gewissen Mut zur Freiheit habe.“

Im Jahr 2000 wurde Lucy Diakovska durch die „No Angels“ bekannt. Die Gruppe landete riesige Hits wie „Daylight In Your Eyes“ oder „Something About Us“ und stürmten damit die Charts. Lucy Diakovska ist das erste Mitglied der Band, welches am Dschungelcamp teilnimmt. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. Januar 2024. Schon gelesen? Lucy Diakovska ist offen homosexuell: Darum klappt es bei dem Dschungelcamp-Star nicht in der Liebe!