Lucy Diakovska ist offen homosexuell: Darum klappt es bei dem Dschungelcamp-Star nicht in der Liebe!

Lucy Diakovska gehört zum Cast der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel. Doch wie sieht es bei dem „No Angels“-Star in der Liebe aus? Die Sängerin fällt ein knallhartes Urteil und spricht über ihren Beziehungsstatus.

Als Mitglied der Popstars-Band „No Angels“ wurde Lucy Diakovska im Jahr 2000 deutschlandweit bekannt. Mit Songs wie „Daylight In Your Eyes“ oder „Something About Us“ feierte sie riesige Erfolge. Die Musikerin wagt sich ins Dschungelcamp und freut sich auf die Herausforderung. In Australien will die Sängerin alles ausprobieren. „Ich hab noch nie zu etwas Nein gesagt“, verriet Lucy Diakovska im Interview mit RTL.

In der Liebe hatte Lucy Diakovska bisher noch nicht ganz so viel Glück. Im Jahr 2023 zerbrach ihre Beziehung mit einer Bulgarin – diese hat rund ein Jahr gehalten. In der VOX-Show „Goodbye Deutschland“ hat die Sängerin verraten, weshalb es im Liebesleben nicht immer perfekt lief. „Ich bin einfach ein schwieriger Mensch“, gestand die Dschungelcamp-Kandidatin.

Im vergangenen Jahr verriet sie weiter: „Mir bedeutet die Liebe selten mehr als alles andere. […] Vielleicht brauche ich noch diese zwei, drei Jahre. Vielleicht muss ich erst mal 50 werden. Hoffentlich bin ich dann nicht zu alt“, so Lucy Diakovska. Und weiter: „Das war auch immer sehr schwer für den Menschen an meiner Seite, weil ich zu dominant bin und mir blöderweise und unglücklicherweise meine Projekte einfach wichtig sind.“

Lucy Diakovska setzt sich für die LGBTQIA*-Community ein

Lucy Diakovska ist einer der wenigen TV-Stars, welche in Bulgarien offen homosexuell sind. „In Bulgarien bin ich der einzige homosexuelle Mensch in der Öffentlichkeit. Das ist traurig“, erklärte die Sängerin kurz vor ihrem Dschungelcamp-Aufenthalt gegenüber RTL. Die 47-Jährige setzt sich intensiv für die LGBTQIA*-Community in Deutschland und Bulgarien ein. Sie trat unter anderem beim Frauenfestival L-Beach und verschiedenen Christopher-Street-Days in Deutschland auf.

Sie war Botschafterin der Kampagne des „Lesben- und Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg (LSVD)" und setzt sich beim Kampf gegen Aids ein. Lucy Diakovska wird in einer von der Universität Potsdam mitherausgegebenen Handreichung zum Thema sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität laut Wikipedia als ein Beispiel geführt, mit dem queere Lebensweisen in Schule und Unterricht thematisiert werden können. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. Januar 2024.