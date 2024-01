Lucy Diakovska: Strikte Diät vor dem Dschungelcamp!

Lucy Diakovska fühlt sich bereit für das Dschungelcamp. Die „No Angels“-Sängerin freut sich auf die Herausforderung in Down Under und sieht die Show als Herausforderung an.

Die 47-Jährige ist eine echte Kämpfernatur. Die Musikerin hat keine Ängste, sondern sieht die Teilnahme bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ als Herausforderung an. „Ich hab noch nie zu etwas Nein gesagt“, sagt Lucy Diaskova im Interview mit RTL. Ob die verschiedenen Challenges oder das Ekel-Essen – die Sängerin will einfach alles ausprobieren.

Nur eine Mahlzeit am Tag

Sollte es im Dschungelcamp zu Konflikten kommen, sucht sie nicht die Konfrontation, sondern nach Lösungen. Lucy Diaskova trifft intensive Vorbereitungen fürs Dschungelcamp. Vor der Show macht sie viel Sport und isst nur eine Mahlzeit am Tag – so soll sich ihr Magen an die Camp-Kost, welche meist aus Reis und Bohnen besteht, gewöhnen. „Komische Sachen esse ich aber noch nicht“, plaudert sie aus. Im Dschungelcamp will sie jede Herausforderung annehmen. Wenn sie das schafft, „wird das die größte Belohnung für mich an mich selbst sein“.

Lucy Diaskova feierte mit den „No Angles“ riesige Erfolge

Im Jahr 2000 bewirbt sich Lucy Diakovska als eine von über 4500 Kandidatinnen bei „Popstars“, dem ersten Musik-Casting-Format Deutschlands und wird Mitglied der Girl Group „No Angels“. Die „No Angels“ veröffentlichen 12 Singles, 3 Studioalben und ein Live-Album. Sie spielen zwei ausverkaufte Tourneen und erhalten unzählige Auszeichnungen, u.a. die „1Live Krone“, „Bambi“, „Echo“, „Goldene Kamera“ und den „World Music Award“. Bis heute sind die „No Angels“ mit insgesamt über fünf Millionen verkauften physischen Tonträgern, unzähligen Gold- und Platinauszeichnungen die erfolgreichste deutsche Girlgroup aller Zeiten und die erfolgreichste Kontinentaleuropas. Wie sich Lucy Diaskova im Dschungelcamp schlagen wird? RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 19. Januar 2024.