Dschungelcamp 2024: GZSZ-Star Felix von Jascheroff spricht über seine größte Angst!

Felix von Jascheroff ist der zweite GZSZ-Star, welcher sich ins Dschungelcamp wagt. Nach Felix van Deventer ist jetzt der 41-Jährige an der Reihe. In einem Interview spricht er über seine größte Angst.

Felix von Jascheroff hat „Bock auf ein mächtig verrücktes Abenteuer“, wie der GZSZ-Star in einem Interview mit RTL verrät. Nachdem einige Kollegen gescheitert sind, will er die Dschungel-Krone endlich zu GZSZ holen. Eigentlich wollte er nie ins Dschungelcamp – seine Meinung habe er mittlerweile geändert. „Ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht und dann beschlossen: Doch, jetzt bist du bereit dafür“, gestand der Schauspieler.

Felix von Jascheroff ist nicht nur bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ zu sehen, sondern zu seinen Leidenschaften zählen auch Musik sowie Theater. Nun will er das Reality-TV ordentlich aufmischen. „Ich gehe nicht in den Dschungel, um zu sagen, ich will jetzt hier ne Rolle spielen. Ich gehe darein, weil ich den Leuten zeigen will, dass auch wir, die alltäglich über den Bildschirm laufen, normal sind“, so Felix von Jascheroff.

Felix von Jascheroff hat Panik vor Schlangen

Der GZSZ-Star ist ein Camping-Fan und weiß, worauf er sich einlässt. „Wir können auch mal stinken … Hygiene ist wichtig, aber man weiß, auf was man sich im Dschungel einlässt … heißes Bad geht dann halt mal zwei Wochen nicht“, so der 41-Jährige. Eine große Angst hat er aber dennoch – und zwar vor Schlangen. „Wenn ich was nicht kann, dann sind es Schlangen …“, erzählt Felix von Jascheroff bei RTL.

Sein Ziel: Er will sich nicht verstecken, wenn es emotional wird. Es gab „viele schwarze Flecken, die mich zu dem gemacht haben, der ich bin. Wenn ich merke, ich kann mich den Personen öffnen, dann rede ich darüber, weil ich viel zu erzählen habe“, so Felix von Jascheroff. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. Januar 2024.