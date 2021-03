Love Island 2021: Wo ist die Villa? HIER ist der Drehort!

Bei “Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe” suchen die Kandidaten die große Liebe und hoffen, dass sie einen Partner finden werden. Doch wo wird die diesjährige Staffel eigentlich gedreht?

Die Kandidaten bei “Love Island” haben ein Ziel: Sie wollen sich neu verlieben! In einer Villa erleben die Singles in drei Wochen eine aufregende Zeit und stürzen sich in das Liebes-Abenteuer. RTLZWEI hat sich für die Fans was ganz Besonderes ausdenken lassen: In diesem Jahr gibt es nämlich gleich zwei Staffeln der beliebten Kuppelshow – einmal im Frühjahr und im Herbst.

Bisher wurde Love Island auf Mallorca gedreht

Bisher gab es vier Staffeln von “Love Island”. Die vergangenen Staffeln wurde alle auf Mallorca gedreht. Die Villa befand sich im Nordosten der Insel – in der Nähe befinden sich die Orte Santa Margalida, Can Picafort und Son Serra de Marina. Die Bucht von Alcúdia liegt ebenfalls in unmittelbarer Nähe. KUKKSI war 2020 vor Ort – HIER seht ihr die Bilder der Villa.

Wo ist die Villa in der neuen Staffel?

Erstmals wird die neue Staffel von “Love Island” nicht auf Mallorca gedreht, sondern an einem ganz anderen Ort – und zwar Teneriffa. Die Villa soll deutlich größer sein mit einem Wellnessbereich und Whirpool mit Meerblick. Teneriffa gehört zu den Kanarischen Inseln und ist rund 83 Kilometer lang. Mit mehr als 900.000 Einwohnern ist Teneriffa die bevölkerungsreichste Insel in Spanien. Die Hauptstadt ist Santa Cruz de Tenerife und die Einheimischen werden Tinerfeños genannt.

Wo die Villa von “Love Island” auf Teneriffa genau steht, hält der Sender strikt geheim. Doch eines steht fest: Die Kandidaten werden heftig flirten, was das Zeug hält. Jana Ina Zarrella wird die Show erneut moderieren, Melissa Damilia und Jimi Blue Ochsewnknecht präsentieren den “Aftersun”-Talk. “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” startet am 8. März um 20:15 Uhr und läuft ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI. Schon gelesen? Love Island 2021: Das sind die männlichen Islander!