Love Island 2020: Wo steht die Villa? Das ist der Drehort auf Mallorca!

In wenigen Tagen ist es endlich soweit: RTLZWEI zeigt die neue Staffel von „Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“. Die Show wird wie auch in den vergangenen Jahren auf Mallorca produziert. Doch wo ist eigentlich der Drehort? KUKKSI hat sich auf Mallorca mal umgeschaut.

Bei „Love Island“ suchen die Kandidaten in einer traumhaften Villa auf Mallorca nach der großen Liebe. Die Singles erleben auf der Insel einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Die Kandidaten suchen nicht nur ein Traum-Date oder die große Liebe, sondern haben auch die Chance auf ein stolzes Preisgeld von 50.000 Euro.

Die Staffel wird auf Mallorca gedreht

Bevor die Singles in die Villa ziehen, mussten sie in eine mehrwöchige Quarantäne. Doch schon bald werden die Kandidaten auf die anderen Singles treffen und flirten, was das Zeug hält. Doch wo steht eigentlich die Villa auf Mallorca? KUKKSI war auf der Insel unterwegs und hat das mal gecheckt.

Wo ist die Villa?

Die Villa steht in einer einsamen Gegend im Nordosten der Insel – in der Nähe befinden sich die Orte Santa Margalida, Can Picafort und Son Serra de Marina. Und auch die Bucht von Alcúdia ist nicht weit entfernt. Die genaue Adresse veröffentlichen wir an der Stelle nicht. Die Kandidaten sind abgeschottet von der Außenwelt und werden rund um die Uhr von Kameras überwacht.

So sieht es in der Nähe aus

Die Zuschauer können per App mitentscheiden

Die Zuschauer haben übrigens ein Wort mitzureden. Denn in der interaktiven App von „Love Island“ können Fans über das Geschehen im Haus mitentscheiden. Die Staffel läuft übrigens ganze vier Wochen. RTLZWEI zeigt „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ ab dem 31. August 2020 um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Mehr News zu „Love Island“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.