Love Island 2021: So geht Livia mit Konkurrenz um!

Livia kam als Granate zu “Love Island” und wird das erste Couple zerstören. Die Studentin für Politikwissenschaften und Philosophie hat vor ihrem EInzug in die Villa bei KUKKSI ausgeplaudert, wie sie mit der Konkurrenz umgeht.

Bei RTLZWEI startete an diesem Montag die neue Staffel von “Love Island”. Livia gehört auch zu den Kandidatinnen und kam als Granate in die Villa. “Ich bin lustig, offen, etwas verrückt und mit mir kann man viel Spaß haben”, beschreibt sich Livia im exklusiven Interview mit KUKKSI. Die 27-Jährige hat kein Problem damit, auf die Jungs offen zuzugehen: “Ich bin ein sehr offener Mensch und habe damit kein Problem, andere anzusprechen.”

So geht sie mit Konkurrenzkampf um

Bei “Love Island” kämpft jeder um sein Couple – da kann es schon mal zum Konkurrenzkampf kommen. Doch wie geht Livia damit um? “Ich glaube, für mich gibt es keine wirkliche Konkurrenz. Ich bin generell kein Konkurrenzmensch und jeder bringt etwas mit sich – jeder ist individuell und auf seine Art schön”, erzählt sie uns. Und würde die Beauty einem anderen Girl den Typ ausspannen? “Ausspannen nicht direkt. Wenn mir aber einer wirklich sehr gut gefällt, würde ich definitiv das Gespräch suchen”, sagt Livia.

Livia spricht über ihren Traummann

Sie hat auch verraten, wie ihr Traumboy sein sollte: “Es wäre cool, wenn das ein offener, lustiger und lockerer Mensch wäre. Ich brauche auf jeden Fall ein Mensch, welcher mich zum Lachen bringt, denn Humor ist mir sehr wichtig.” Die Optik ist ihr nicht ganz so wichtig – entscheidender sei der Charakter. “Auf den ersten Blick ist das Aussehen immer das erste, was man sieht. Aber tatsächlich zählt am Ende der Charakter”, so Livia.

Zunächst reagierte idie Familie von Livia mit gemischten Gefühlen auf ihre Teilnahme bei “Love Island”. “Meine engsten Freunde finden das super und waren sogar etwas sprachlos. Meine Mama war auch hin und weg. Nur mein Papa war nicht ganz so begeistert, aber das ist denke so ein Vater-Ding. Mein Bruder fand das auch nicht so toll, aber mittlerweile haben sich alle damit abgefunden”, so Livia. “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” startet am 8. März um 20:15 Uhr und läuft ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI. Schon gelesen? Love Island 2021: Livia wurde von ihrem Ex-Freund betrogen!